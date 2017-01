Sinistrés de Tahiti : les enfants de Tubuai solidaires

TUBUAI, le 24 janvier 2017- Les enfants du cours préparatoire Tiare de l’école Teina-Mahu à Tubuai ont souhaité exprimer leur solidarité envers les familles de Tahiti qui ont tout perdu suite aux intempéries qui ont frappé l’île dimanche.



Dans la classe de Raureva Williams, leur institutrice, les enfants de CP de l’école Teina Mahu à Tubuai ont sorti les feutres et les crayons de couleur pour exprimer avec leurs « mots » à eux, leur compassion pour les sinistrés de Tahiti. A 650 kilomètres de la capitale, les petits ont écouté attentivement les paroles de la maîtresse, ils ont vu, comme beaucoup, les images à la télévision, certains d’entre eux ont de la famille à Tahiti. Ils partagent avec les familles qui ont tout perdu dans les décombres ces jolis dessins emplis de cœurs et de soleil.



Raureva Williams, l’institutrice :

" La transmission des valeurs de solidarité et de fraternité est une des missions de l'École : chaque élève doit devenir un citoyen responsable, qui participe de manière constructive à la vie sociale et prend en compte les besoins des personnes en difficulté, en Polynésie comme partout ailleurs. À côté des enseignements, un certain nombre d'actions éducatives sont un moyen de sensibiliser les élèves et de les impliquer concrètement dans des actions de solidarité et de fraternité. La production de messages de soutien aux personnes concernées par ce drame est une de ces actions. Encore une fois, un grand FA'AITOITO à tous !!! »