Signature de convention entre l’établissement public Vanille de Tahiti et la société ICP-Texinfine

PAPEETE, le 08/08/2017 - Le ministre du Développement des ressources primaires, des affaires foncières et de la valorisation du domaine et des mines, et président du conseil d’administration de l’établissement public Vanille de Tahiti, Tearii Alpha, a entériné, lundi, une collaboration importante entre l’établissement public Vanille de Tahiti, dont le laboratoire de recherche a été labellisé par le GIS-IBISA centre de ressources biologiques (CRB), et le docteur Gilles Gutierrez, P-dg de la société ICP-Texinfine SA.



Le siège de la maison mère de cette société est situé sur l’île de Malte, et celle-ci est représentée en Polynésie française par sa filiale Texinfine Tahiti SAS basée à Moorea



L’objectif de cette coopération est de permettre d’offrir à terme de nouveaux débouchés à la Vanille de Tahiti ou ses extraits. Ainsi ICP-Texinfine travaille sur des gousses de différentes variétés et/ou cultivars de Vanilla tahitensis, dans le but d’étudier des molécules dont l’intérêt pharmacologique a déjà été découvert par ICP-Texinfine.



ICP-Texinfine est une entreprise de biotechnologie spécialisée dans la valorisation de principes actifs d’origine naturelle. Incitée par Tearii Alpha, elle a entrepris des recherches sur différentes plantes polynésiennes et en particulier la vanille. Elle est intéressée par les différentes variétés ou cultivars de vanilliers que l’on trouve en Polynésie française.