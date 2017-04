Siestes musicales, concerts poussettes et orchestre virtuel dans les festivals cet été

Paris, France | AFP | vendredi 28/04/2017 - Les Festivals de musique classique sortent du traditionnel concert pour proposer à leur public des approches décoiffantes, comme les "concerts poussettes" pour les petits ou l'orchestre virtuel permettant au visiteur de jouer au chef, selon une présentation de France festival vendredi au salon Musicora Porte de la Villette.

Tour d'horizon des rendez-vous à venir :

- Concerts poussettes: le Festival européen des jeunes talents (1-22 juillet) propose aux familles d'éveiller les tout-petits à la musique en installant les poussettes dans la cour de l'hôtel de Soubise à Paris pour des concerts gratuits, les samedi 8, 15 et 22 juillet.

- Siestes sonores: le Festival de Saintes (Nouvelle-Aquitaine) invite le public à s'installer, équipé d'un casque dans un transat dans les jardins de l'Abbaye aux Dames, pour écouter un programme enregistré dans l'Abbatiale pendant le festival, du 15 au 22 juillet à partir de 17h puis du 1er au 25 août tous les mardis.

- Immersion symphonique: pour ses 70 ans, le Festival de musique de Besançon (8-23 septembre) veut installer dans la cour du Musée du temps (Palais Granvelle) des vestiges de huit colonnes sur lesquelles peuvent grimper les visiteurs, déclenchant un groupe d'instruments d'une œuvre symphonique, par exemple les violons, ou les cuivres.

Lorsque des personnes sont juchées sur chacune des colonnes, c'est l'ensemble de l'orchestre virtuel qui joue. Une estrade permet aussi de se prendre pour le chef d'orchestre, accélérant ou ralentissant le tempo. Une expérience sonore accompagnée d'un décor de colonnades conçu par Romuald Boissenin, sur une idée du compositeur italien Jacopo Baboni-Schilingi.

- Musiciens virtuels dans le tramway: le Festival International des arts de Bordeaux se lancera dans une première mondiale en 2018 avec une promenade musicale virtuelle sur une des ses lignes de tramway. Le principe est de remplacer certaines vitres du tram par des écrans où défileront des façades de la ville avec en surimpression des musiciens de rue.

Le projet "travelling music" sera "ouvert sur les musiques d'ailleurs", précisent les organisateurs. Une application téléchargeable sur le téléphone portable permettra aux passagers d'écouter pendant leur trajets les musiciens qui apparaîtront à l'écran.

Pour se lancer, le projet a besoin de 30.000 à 40.000 euros, qu'il espère récolter grâce à une campagne collaborative de levée de fonds organisée par la fédération France festival et baptisée "Fest'up".

Un jury a sélectionné plusieurs projets, dont celui d'orchestre virtuel de Besançon et celui de Bordeaux, pour leur caractère innovant et solidaire: à chaque fois, il s'agit d'aller vers de nouveaux publics. Une plate-forme de soutien est ouverte aux donateurs jusqu'au 28 juin, à l'adresse www.collecte.festup.fr.