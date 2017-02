Shooting star, l’étoile filante du Vaima

PAPEETE, le 10 février 2017 - À Papeete, au centre de Vaima, une nouvelle boutique vient d’ouvrir. Elle est située dans les murs d’Elegancia. Elle a ceci de particulier que vous n’avez que quelques semaines pour la découvrir. L’idée ? Réunir plusieurs créateurs de vêtements, de linge de maison, de décoration, d’accessoires et de bijoux, une maison d’édition locale, organiser des événements, soutenir des associations de bienfaisance du territoire et… changer de localisation.



Plus qu’une boutique, Shooting star est un concept. Comme l’étoile filante, " c’est éphémère ". Elle ne sera donc plus là dans quelques semaines. Jusqu’au 31 mai très précisément. " Et puis c’est synonyme d’espoir. Quand on voit une étoile filante dans le ciel, on fait un vœu ", expliquent les fondateurs.



Faire connaître de nouveau créateurs locaux



À l’origine, l’équipe compte cinq membres. Il y a Géraldine Quemeneur de la marque ELÉ, elle fait des sacs et accessoires, Rania Akouri de Taina Design, Serge About et Letizia Benigno de Letizia B qui font des bijoux et Soumia Handiachy de Tahiti Glamour qui fait des vêtements. Leur premier vœu est de mettre en avant des créations locales. " Il n’y a que des produits made in fenua ", insistent-ils. Mais ce n’est pas tout, " nous partageons les risques, profitons de la notoriété des uns et des autres pour nous faire connaître, nous créons une synergie pour lancer de nouveaux créateurs ".



Il est aussi question de bienfaisance. " Nous avons une envie commune, celle de venir en aide à des associations du territoire. " Ce mois-ci, concrètement, 5% de leurs ventes seront remis à l’association Hinehere qui vient en aide aux victimes des intempéries.



" Nous allons en plus organiser une sorte de happening, toujours pour aider ceux qui ont souffert des inondations. Nous invitons nos clients à acheter un ballon et à tous venir le récupérer le 18 février. " À l’image des rubans rose ou rouges qui révèlent un soutien aux malades atteints du sida ou du cancer du sein, l’équipe de Shooting star marque le coup. En mars, les femmes seront à l’honneur.



Invités et événements



Les créateurs ont aussi invité la créatrice V de B, qui fait du linge de maison et de la décoration ainsi que la maison d’édition Au Vent des îles qui a mis à la vente une sélection d’ouvrages, de la littérature, des beaux livres, des livres jeunesse.



Lucile Bambridge d’Au Vent des îles annonce d’ores et déjà une série d’événements : " nous allons réunir des auteurs de littérature, créer des opportunités de rencontres entre ceux qui font les livres et ceux qui les lisent, un peu dans l’idée des cafés philo ." Elle ajoute, " pourquoi ne pas, aussi, faire venir des auteurs comme Jean-Pierre Desperiers et proposer des rendez-vous gourmands ? "



L’équipe de Shooting star indique : " l’espace que nous avons ouvert sert aussi à ça, à faire des animations. Nous pensons de notre côté inviter des artistes, organiser des expositions. "