Shigetomi publie un livre hommage aux Poilus tahitiens

PAPEETE, 16 mars 2017 - "Poilus tahitiens, les Établissements français d'Océanie dans la Grande Guerre", second ouvrage historique de Jean-Christophe Shigetomi est désormais disponible en pré-commande.Pour faire suite aux deux opus consacrés aux Tamari’i volontaires, Jean-Christophe Shigetomi prépare actuellement l’édition d’un ouvrage consacré aux Poilus tahitiens. Une édition luxe au format 305 x 220 mm d’un tirage limité à 400 exemplaires est ouverte aux pré-commandes jusqu’au 15 mai prochain, pour une mise à disposition au plus tard en août 2017.Comme pour Tamari'i Volontaires, ce travail ouvre des pans méconnus de l'histoire de leurs grands aînés, engagés avant eux sur tous les théâtres d'opérations de la Grande Guerre. Les recherches de Jean-Christophe Shigetomi y dépassent l'histoire des enfants volontaires et conscrits de Tahiti et ses îles, alors colonie française d'Océanie, pour s'inscrire intégralement dans la commémoration du centenaire de la Grande Guerre : des Dardanelles, de Salonique, de Palestine et de France. Et l'accès à des archives inédites permet d'enrichir ce grand chantier de mémoire.Passionné d'histoire contemporaine, Jean-Christophe Shigetomi a vu naître en lui cet intérêt pour le sort des engagés tahitiens avec son amitié pour feu John Martin, alors porte-parole du renommé Bataillon du Pacifique. C’est ainsi qu’il écrivit un premier livre sur les "Tamari'i Volontaires" pour relater l'épopée de tous les Polynésiens enrôlés dans la Seconde guerre mondiale.Mais, une génération plus tôt, les Etablissement français d’Océanie (EFO) n’avaient pas échappé au tourbillon de la Grande Guerre. Papeete fut bombardé, un millier de ses fils furent mobilisés pour gagner les théâtres d’opérations principalement en France mais aussi en Orient. Jean-Christophe Shigetomi raconte dans Poilus tahitiens, les Etablissements français d’Océanie dans la Grande Guerre, leur fière épopée. Dans cet ouvrage, l’auteur s’intéresse aussi aux retombées sociales et économiques de la Grande Guerre dans les EFO, son impact politique, la démobilisation des Poilus tahitiens et leur place dorénavant dans la mémoire.Pour tous les passionnés d’histoire non résidents de Tahiti, le livre est disponible via un site de financement participatif