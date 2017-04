Shell domine le Marathon Polynésie 1ère Va'a

PAPEETE, le 2 avril 2017 - Shell Va'a s'empare des première et deuxièmes places du Top 20 lors de la Marathon Polynésie 1ère Va'a. Chez les amateurs, c'est l'équipe venue de Bora Bora, Popora i te hoe mamu, qui s'impose.



C'est la deuxième course de l'année et elle confirme la grande forme de Shell Va'a, qui signe une performance en s'emparant des deux premières places chez les pros du Top 20 avec ses équipes A et B. C'est Paddling Connection qui ferme le podium, quelques encablures derrière.



La course s'est bien déroulée malgré un temps très difficile. Une accalmie à l'aller vers Moorea a permis aux équipes de s'affronter à la vitesse. C'est Shell Va'a équipe A qui est arrivé en leader à la fin de l'étape, et a décidé de ne changer que un ou deux rameurs par pirogue pour le retour. Un pari sur le mental qui a été gagnant pour cette deuxième partie difficile, entre les averses et une houle de travers qui a nécessité beaucoup d'énergie et de technique pour se laisser surfer. Les équipes qui ont choisi un cap plus au nord ont mieux profité de cette houle pour s'économiser dans les derniers kilomètres avant l'arrivée, mais ça n'a pas permis de rattraper Shell. L'équipe se permet même le luxe de rattraper le deuxième chez les junior, parti un quart d'heure plus tôt.



UN RETOUR DIFFICILE



La course été un grand succès avec 84 équipages inscrits en 8 catégories et un public venu nombreux braver la pluie et la boue sur le site de l'ancien Maeva Beach. Les animations sur le site, comme les essais de pirogue traditionnelle par la fédération Va'a Ta'ie et le lancement du championnat des sports traditionnels Tu'aro Ma'ohi ont particulièrement intéressé les spectateurs.



Lors des interviews après la course, Kevin Ceran-Jérusalémy, capitaine de Shell Va'a A arrivé trois minutes devant leurs collègues de Shell Va'a B, explique ce résultat par le travail de l'équipe depuis la reprise : "on s'est bien entraînés pour cette course, les copains ont aussi montré la semaine dernière que le club est à son pic de forme." Son coéquipier Hiromana Flores analyse de son côté, lors du journal de Polynésie première : "aujourd'hui notre stratégie était de gagner la première étape, puis de gérer les autres équipes. Quand on a vu qu'on était à l'aise, on a pu profiter de la moindre petite vaguelette pour surfer jusqu'à Taapuna."



Une des nouveautés cette année était d'autoriser les changements dans le lagon pour les femmes, et à jeu encore plus technique c'est l'équipe Teva de Punaauia qui l'emporte. Une dernière belle performance à noter, Popora i te hoe mamu venue de Bora Bora et avec la Hawaiki Nui en tête remporte la catégorie amateur du Top 40.