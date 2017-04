Shell Va'a et Kevin Céran-Jérusalémy champions de Polynésie

PIRAE, le 17 avril 2017 - Le championnat de Polynésie de la fédération tahitienne de Va'a a vu s'opposer nos meilleurs rameurs en ce long week-end pascal. A ce jeu, ce sont Shell Va'a et Kévin Céran-Jérusalémy qui s'imposent chez les hommes. Les champions sont également sélectionnés pour représenter le fenua aux championnats du monde de va'a marathon qui auront lieu en juin.



Les championnats de Polynésie de va'a 2017, qui se sont déroulés samedi et lundi derniers, revêtent une importance particulière pour nos rameurs. Car les champions de Polynésie en v6 et en v1 seront également les représentants de la Polynésie aux championnats du monde de marathon qui se dérouleront en juin.



Avec la moitié de la course en lagon et un océan d'huile, c'est au physique des rameurs que la course s'est jouée. Le surf sur la moindre vaguelette a donné un petit avantage aux meilleurs techniquement. Pour la course en V1, c'est ainsi la combinaison d'une grande forme physique et d'une maitrise du surf difficile des petites vagues et du ressac du récif qui a assuré une large avance de 54 secondes à Kévin Céran-Jérusalémy devant Tutearii Hoatua, du club Maire Nui. Le capitaine de Shell Va'a est monté deux fois sur la plus haute marche du podium ce weekend, puis qu'il assure également la victoire à son équipe en V6, à quelques secondes devant la team OPT B.



Le champion, lui n'attribue sa victoire qu'au travail mené quotidiennement avec son équipe : "La course s'est jouée au large, parce qu'à l'extérieur il y avait des petites vaguelettes dont j'ai pu profiter pour prendre la tête de la course, et après j'ai maintenu cette avance jusqu'à la fin." Quand on lui demande son secret, il le dévoile sans problème : "On s'entraine tous les jours, sauf le dimanche. Mais pas plus de deux heures par jour, après ça devient trop." Désormais le champion se prépare à défendre son titre au Te Aito en solo, et espère représenter la Polynésie avec succès aux championnats du monde.