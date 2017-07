Sex-tape de Valbuena: Benzema remporte une victoire qui pourrait s'avérer décisive

Paris, France | AFP | mardi 11/07/2017 - Mis en examen dans l'affaire de la tentative de chantage à la sex-tape contre le joueur Mathieu Valbuena, l'attaquant star du Real Madrid Karim Benzema a obtenu mardi devant la Cour de cassation une première victoire, qui pourrait conduire à l'annulation de la procédure contre lui.

L'affaire avait débuté en juin 2015 lorsque Mathieu Valbuena avait reçu un appel d'un maître-chanteur menaçant de divulguer une vidéo intime, et qui lui proposait de trouver un arrangement. Rapidement, le corbeau lui avait intimé de désigner une personne de confiance pour négocier en son nom.

Avec l'autorisation du procureur de la République de Versailles, un commissaire de police endossera ce rôle. Il se fera appeler Lukas.

La défense de Benzema, soupçonné d'avoir incité Valbuena à payer, n'a eu de cesse de dénoncer l'intervention de ce policier, qu'elle considère comme déloyale. Elle avait contesté la validité de l'enquête devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles. En vain: celle-ci avait validé les investigations en décembre.

Karim Benzema et son ami d'enfance Karim Zenati, lui aussi mis en examen, avaient donc porté l'affaire devant la Cour de cassation. Ils ont obtenu gain de cause mardi.

Le dossier a été renvoyé devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, qui devra statuer de nouveau dans les mois qui viennent.

"Si elle suit la décision de la Cour de cassation, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris n'a pas d'autre choix que d'annuler la totalité de la procédure" contre MM. Benzema et Zenati, a déclaré à l'AFP Me Patrice Spinosi, leur avocat à la Cour de cassation.

Si le joueur du Real est "satisfait" de cette décision, souligne Me Sylvain Cormier, qui l'assiste depuis le début de la procédure, "le combat principal, c'est la démonstration de son innocence, Karim Benzema n'a absolument rien à se reprocher dans cette affaire".

"On dit depuis très longtemps que l'enquête n'a pas été loyale", abonde Me Eric Dupond-Moretti, autre conseil de Benzema, "depuis le début nous disons que c'est une histoire bricolée".

- 'Très affaiblie' -



Lors de l'audience devant la Cour de cassation, le 20 juin, Me Spinosi avait fait valoir que le policier, dont les échanges téléphoniques avec le corbeau se sont étalés sur plusieurs mois, a eu "un rôle très actif".

"C'est lui le premier qui parle de contrepartie", avait plaidé l'avocat, "c'est lui qui va relancer, pousser à la négociation".

Thèse réfutée par l'avocat de Valbuena à la Cour de cassation, Me Frédéric Thiriez, ancien président de la Ligue de football professionnel (LFP), pour qui le policier s'est simplement "borné à suivre la discussion".

Décrivant le policier comme un "catalyseur pour transmettre les éléments de la négociation", l'avocat général avait préconisé de valider la procédure.

Si les magistrats parisiens qui auront à statuer prochainement sur le dossier suivent les motivations de la Cour de cassation, la principale conséquence serait l'annulation des écoutes téléphoniques, qui mettent notamment en cause Benzema et constituent le principal élément à charge contre lui, estime une source proche du dossier.

La procédure serait ainsi "très affaiblie", mais pas nécessairement annulée dans sa totalité pour autant, selon cette source.

L'enquête avait permis d'identifier les cerveaux présumés de l'entreprise de chantage, Mustapha Zouaoui et Axel Angot, qui gravitent depuis des années autour des footballeurs, ainsi que le corbeau présumé, Younès Houass.

Mustapha Zouaoui et Axel Angot sont soupçonnés d'avoir tenté de passer, dès mai 2015, par l'ex-international français Djibril Cissé, qui avait fait part à Valbuena de bruits au sujet de cette vidéo. Il a été mis en examen en février.

Ils s'étaient ensuite tournés vers Younès Houass, puis vers Karim Zenati, ami d'enfance de Karim Benzema, afin que l'attaquant du Real Madrid pousse Mathieu Valbuena à payer.