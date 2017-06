Séverine et sa fille iront en Californie grâce à Shell

PAPEETE, 14 juin 2017 - La gagnante du second tirage au sort du jeu organisé pour les 30 ans de la compagnie Shell-Pacific est une résidente de Rangiroa, Séverine Thirouard. Elle remporte deux billets d’avion aller-retour pour Los Angeles.



" C’est tombé le jour de mon anniversaire. Et c’est la première fois que je gagne quelque chose de ma vie ", s’est félicité Séverine Thirouard, cantactée à Rangiroa. Mardi, lors du deuxième tirage au sort du jeu Shell-Pacific, c’est son bulletin de participation que l’huissier a tiré au sort parmi les centaines de coupons mis en jeu. Elle remporte deux billets d’avion aller-retour pour Los Angeles.



Les coupons de participation a été déposé dans l’urne de l’unique station-service de Rangiroa au cours des 15 derniers jours. " On y passe souvent. L’équipe y est super. Tout le monde était très content pour moi lorsque j’ai gagné ".



Les billets seront probablement utilisés " soit à la fin de l’année ; soit au début de l’année prochain ", explique la gagnante, qui gère une pension de famille à Rangiroa, Les relais de Joséphine, installée devant la passe de Tiputa. " On attaque le début de la saison touristique, alors pour l’instant on va se concentrer sur ça. Mais je pense que je partirai avec ma fille. On aime les Etats-Unis ". L’heureuse accompagnatrice a 12 ans et est scolarisée en classe de 5e. Séverine est installée sur l’atoll de Rangiroa depuis 2004. Elle est arrivée en Polynésie française en 1980.



Si, comme elle vous souhaitez remporter un séjour à Los Angeles, rendez-vous dans toutes les stations Shell ou Pacific. Achetez du carburant à hauteur de 3 000 francs et un bulletin de jeu vous sera remis. Il ne vous restera plus qu'à le remplir et à le mettre dans l'urne prévue à cet effet.



Quatre billets d'avion sont encore en jeu. Le prochain tirage au sort aura lieu le 27 juin prochain, au siège de la Société Pacific Petroleum et Services (PPS), en présence d'un huissier. Le dernier tirage aura lieu 11 juillet.