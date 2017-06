Service oncologie du CHPF : Jacques Raynal fait le point

PAPEETE, le 8 juin 2017 - En marge des débats qui se sont tenus à l'assemblée ce jeudi, une question a été posée au ministre de la Santé, concernant le service oncologie de l'hôpital du Taaone.



Cette semaine, deux sujets ont été réalisés par les médias (Polynésie première et Tahiti Infos), concernant le service oncologie du centre hospitalier de la Polynésie française.



Dans les deux reportages, il était indiqué que le service ne se portait pas très bien, par manque de médecins. Jules Ienfa, du groupe Rassemblement pour une majorité autonomiste, a demandé des précisions au ministre de la Santé, Jacques Raynal, sur la situation du service oncologie de l'hôpital du Taaone.



Dans sa réponse, Jacques Raynal a taclé les médias. Il a insisté sur le fait que les représentants du gouvernement étaient soucieux de ce qu'il se passait dans ce service de l'hôpital. "Nous avons quatre médecins en oncologie ainsi que deux qui sont en charge de la radiothérapie. Ces médecins sont aussi aidés par des internes. Le service n'est pas dépeuplé. Le docteur Nunhuck n'est pas tout seul. Une médecin est arrivée très récemment. Dans le courant du mois d'août, un médecin va arriver. Puis, en octobre, un autre médecin va venir renforcer l'équipe. Les plus grosses difficultés que nous rencontrons pour recruter sont : la rémunération et l'éloignement."