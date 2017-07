Séminaire sur la réserve de biosphère de Fakarava : renouvellement du label par l’UNESCO

PAPEETE, le 07/07/2017 - La Polynésie française a organisé, pour la troisième année consécutive, une rencontre entre les Pays du Pacifique afin de renforcer la collaboration régionale sur la conservation des espèces marines emblématiques et la gestion des espaces maritimes. L’évènement a accueilli des représentants de 16 pays du Pacifique, de l’UICN et des services et organisations locales.



Cette année, la conférence organisée sur la commune de Fakarava, a eu pour objectif de montrer le fonctionnement in situ de la réserve de biosphère de Fakarava, qui existe depuis 2006 et constitue un modèle original de gestion dans le contexte très spécifique des atolls des Tuamotu.



Ce séminaire annuel a revêtu une teinte très particulière, car à l’occasion de la révision de la réserve après 10 années de fonctionnement, des représentants du comité MAB France ont également fait le déplacement, afin de communiquer officiellement la décision favorable de renouvellement du label, prise par le 29ème comité international UNESCO.



Des visites de terrain et des rencontres avec les partenaires socioéconomiques de la réserve ont permis de faire découvrir les spécificités liées à cette Réserve de biosphère et à son mode de gestion particulier.



Grâce à l’extension de son périmètre opérée en 2016, la réserve de biosphère de la commune de Fakarava est non seulement l’une des plus anciennes réserves de biosphère françaises mais elle est devenue aujourd’hui la plus grande du réseau national.



Le séminaire s’est achevé par une restitution sur le déplacement effectué et sur le partage d’expérience entre les pays.



La restitution a eu lieu à Punaauia, vendredi en fin de matinée.