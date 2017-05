PAPEETE, 22 mai 2017 - La ministre de l’Education et de l’enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports, Nicole Sanquer-Fareata, a participé, lundi matin, à l’ouverture d’un séminaire des personnels d’encadrement de l’Education, au lycée hôtelier de Tahiti, à Punaauia.



Ce séminaire, qui se déroule sur deux jours, lundi et mardi, abordera des sujets que la ministre partage avec le vice-rectorat, celui tout d’abord de la réforme du collège et du bilan de sa mise en place en Polynésie française et en métropole. Mais il y aura aussi à l’ordre du jour, pour les gestionnaires qui sont présents à ce séminaire, le sujet de la modernisation et de la simplification des procédures administratives et financières.



Le séminaire réunit les chefs d’établissement et leurs adjoints, les inspecteurs de l’éducation nationale et les inspecteurs d’académie – inspecteurs pédagogiques régionaux, et cette année, les gestionnaires.



“ Je souhaite sincèrement vous remercier pour l’engagement qui a été le vôtre à la fois dans votre contribution aux journées de formation et dans l’installation de la réforme au sein de chacun des établissements scolaires. Je vous demande de poursuivre les efforts entrepris dans l’installation du nouveau cycle 3 et du cycle 4, dans la mise en place de l’accompagnement personnalisé et des enseignements pratiques interdisciplinaires, l’application des nouveaux programmes, ainsi que la dynamique de collège inclusif ", a indiqué la ministre.



“ L’idée est bien de transcender la mise en place de la réforme du collège dans ce qu’elle a de plus opérationnelle afin de s’inscrire dans l’esprit de cette réforme. Nous raterions l’appropriation de la réforme du collège si les enseignants ne faisaient que reproduire leurs pratiques pédagogiques d’auparavant ”, a ajouté la ministre.