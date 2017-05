Semaine sans tabac : une semaine de consultations gratuites d'aide au sevrage

Au centre de consultations spécialisées en alcoologie et toxicomanie : le CCSAT propose du 29 mai au 2 juin des consultations gratuites d'aide au sevrage tabagique. La prise en charge comprend : une séance de groupe d'information sur les bénéfices de l'arrêt du tabac et les dépendances. le 29, 30 mai et 1er et et 2 juin à 8h30 et le mercredi 31 mai à 13h30. Le CCSAT propose également des consultations individuelles. Plus d'informations au 40 46 00 67.



Au centre de la mère et de l’enfant : des consultations de sevrage pour les adolescents et les femmes enceintes se dérouleront du 29 mai au 2 juin. Les consultations pour les adolescents se dérouleront l'après-midi.



À la Presqu'île: du 22 mai au 2 juin des consultations de sevrage tabagique seront proposées à l'hôpital de Taravao, des stands de sensibilisation seront mis en place à Carrefour et au magasin Taiarapu Nui ainsi qu'une exposition de panneaux de photo langage au kiosque info santé des Tahiti Iti.



À Paea : la cellule de promotion de la santé de Tahiti Nui mettre en place un groupe de parole sur le sevrage tabagique de 9 heures à 11 heures le 30 mai au dispensaire de Paea et une marche sera organisée le 31 mai.



Îles Sous-le-Vent: des cafés-discussions avec pour objectif de regrouper d'anciens fumeurs et fumeuses seront organisés le 30 et 31 mai. Des séances d'informations destinées aux parents de la Maison de l'enfance d'Uturoa se tiendront le 24 mai.



Îles Marquises: du 26 mai au 3 juin, des séances d'informations sur les consultations de sevrage tabagique seront organisées dans les structures de santé. Le 31 mai, une journée d’activités physiques "marche et respire pour ta santé" sera organisée. Des émissions radio "santé pour tous" seront diffusées sur les ondes de Radio Marquises et radio te Oko nui.



Moorea : du 21 mai au 2 juin, des consultations de sevrage tabagique seront proposées au dispensaire d'Afareaitu et le 31 mai à l'hôpital d'Afareaitu, des groupes de discussion seront organisés ainsi que des stands d'informations.