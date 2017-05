Self Défense – Focus sur Jean Paul Serra : Ancien des forces spéciales et instructeur passionné

Parole à Jean Paul Serra



Quelques mots sur votre activité ?



« Je viens de démarrer ici une activité de « strike C3 ». C3 pour « Carillo Créative Concept » et « Strike » pour la frappe. C’est une activité de self défense qui nous vient des US. Toutes les techniques ont été élaborées par Jean Carillo qui est un entraineur de grands champions, notamment en MMA et en muay thaï. »



Quelle est la particularité de cet art martial ?



« On ne travaille que sur des gestes efficaces, il n’y a aucune fioriture dans notre travail. On a pas 50 000 techniques pour répondre à une agression, c’est réduit à l’essentiel. Cela a été élaboré à partir de centaines d’heures de vidéos d’agressions. Le travail est effectué sur la frappe et la surprise. »



C’est un mix d’anciens et nouveaux élèves ?



« Oui, car avant j’avais une salle sur Punnauia. On a ouvert en ville pour des raisons pratiques. Un assistant devrait me rejoindre en cours d’année, je ne prends que des groupes de 12 personnes pour l’instant. »



Votre parcours ?



« Cela fait plus de 30 ans maintenant que je pratique les sports de combat. Je suis ancien militaire, ancien des forces spéciales et instructeur de close combat. J’ai pratiqué la boxe anglaise pendant très longtemps, du karaté, du kick boxing également et aussi ce qu’on appelle communément le « street fight », que l’on enseigne ici. »



C’est une passion ?



« Tout à fait. C’est passionnel, surtout dans le sens où je peux transmettre quelque chose sur lequel il y a une forte demande aujourd’hui. Je n’apprends pas à combattre, j’apprends à se défendre, ce qui est complètement différent. Dans la rue, il n’y a pas d’arbitre, pas de timing. »



« On peut malgré tout faire des parallèles avec le krav-maga qui est un sport de self défense israélien. Les techniques de frappe viennent du muay thaï, du karate, du sambo etc…C’est un concentré de techniques qui ont été reprises de part et d’autres en raison de leur efficacité. »



Il y a l’aspect psychologique ?



« 9 personnes sur 10 sont concernées par le PPP, la « paralysie par la peur » en cas de grosse confrontation. On apprend donc à gérer son stress, à gérer son environnement, à éviter la confrontation, quand c’est possible. Il est plus facile de se battre que d’éviter la bagarre. Je ne mens pas à mes élèves, je ne vais pas leur brosser un tableau idyllique en leur disant que s’ils viennent chez moi ils deviendront champions du monde et qu’ils pourront terrasser n’importe quel adversaire. »



« Il y a aussi l’observation qui vise à éviter l’affrontement. Tous les élèves formés me le disent, ils se sentent mieux, plus à l’aise quand ils sortent, notamment les femmes. Les élèves y trouvent leur compte, tant au niveau de la dépense physique qu’au niveau des techniques apprises. Merci à Jean Carillo que je vais voir régulièrement aux US pour les mises à jour et merci à Tahiti Infos. » Propos recueillis par SB