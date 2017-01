Sélectionnés pour une compétition en Australie de bodyfit

Moins d'un an et demi après avoir commencé le bodyfit, Lanihei Tetiarahi a été sélectionnée pour une compétition internationale en Australie. La Arnold Classic Australia se déroulera a Melbourne les 17,18 et 19 mars. " Ce que j'aime dans ce sport, c'est de me lancer des objectifs", explique celle qui a remporté le Tahiti Body Contest 2015 dans la catégorie Bikini. Pour gagner, "c'est le mental qui compte" , souligne la jeune femme, qui s'entraîne trois heures par jour du lundi au vendredi.



"Cette compétition à Melbourne nous permettra de nous mesurer aux autres athlètes du Pacifique venus d'Australie, de Nouvelle-Zélande", met en avant Aurélien Foussard, vainqueur du Tahiti Body Contest en 2014 et 2015 dans la catégorie Men's physique.

Ils sont quatre de la salle de sport de Fare Ute à partie en mars prochain. Aux côtés d'Aurélien et de Lanihei, il y a aussi Eric Liao et Mihiani Tetuira.



Afin de pouvoir participer à cette compétition de renommée internationale, les quatre athlètes organisent des levées de fond pour financer leur déplacement. Une avant-première pour le film La Grande Muraille, avec Matt Damon, est prévue au Cinéma Majestic le 12 janvier à 18 heures. Les tickets sont en vente chez Sport & Wellness Tahiti ou disponibles sur place le soir de l'événement au prix de 2 000 Fcfp. De nombreux lots seront à gagner.



Le samedi 28 janvier, il y aura un car wash Xtrem Gym, à Fare Ute, à Papeete. Le lavage extérieur sera à 1000 Fcfp.