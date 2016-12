Séisme de magnitude 6,2 en Indonésie, pas d'alerte au tsunami

Jakarta, Indonésie | AFP | vendredi 29/12/2016 -Un fort séisme a été ressenti sur l'île indonésienne touristique de Bali tôt vendredi matin, sans alerte au tsunami et sans faire dans l'immédiat ni blessé ni dégât, a rapporté un correspondant de l'AFP.



La secousse de magnitude 6,2, localisée à 300 km environ à l'est de Bali, tout près de l'île de Sumbawa, et à une profondeur de 72 km de profondeur, s'est produite à 06h30 locales vendredi (22h30 GMT jeudi), a précisé l'Institut de géophysique américain USGS.



"Le séisme a été assez long. La plupart des gens venaient à peine de se lever et ont commencé à fuir leur maison en courant, comme ma famille et moi, parce que nous avons eu peur", a témoigné auprès de l'AFP Djunaedi Garib, qui habite au sud-est de l'épicentre, sur l'île de Sambawa.



Selon l'UGSG, la probabilité qu'il y ait des blessés ou des dégâts est faible. Les autorités indonésiennes ont annoncé vérifier les dommages éventuels provoqués par la secousse.



L'Indonésie est située sur la "ceinture de feu" du Pacifique, où la collision de plaques tectoniques cause de fréquents séismes et une importante activité volcanique.