Séisme de magnitude 6 en Equateur, quelques fissures et coupures de courant

Quito, Equateur | AFP | dimanche 03/12/2017 - Un séisme de magnitude 6 a secoué dimanche la province touristique de Manabi, sur la côte pacifique de l'Equateur, provoquant quelques fissures sur des maisons et des coupures d'électricité, ont annoncé les autorités.



La secousse a été ressentie dans dix des 24 provinces du pays, selon le secrétariat à la Gestion des risques. Aucune alerte au tsunami n'a été déclenchée.

Le tremblement de terre a été enregistré à 06H19 locales (11H39 GMT), à une profondeur de 39,95 kilomètres et à 16 kilomètres de la localité côtière de San Vicente, dans l'ouest de l'Equateur, a précisé l'institut de Géophysique sur son compte Twitter.

Le président Lenin Moreno a assuré sur Twitter que "ni victimes ni dégâts matériels importants ne sont à déplorer".

Des fissures légères ont été repérées sur quelques maisons ainsi que des coupures de courant dans les localités de Chone et Bahia de Caraquez, a indiqué la secrétaire à la Gestion des risques, Alexandra Ocles, sur Radio Ciudadana.

La province de Manabi avait été frappée en avril 2016 par un séisme de magnitude 7,8 qui avait fait 673 morts et des dégâts chiffrés à plus de 3 milliards de dollars.

Situé sur la zone de jonction des plaques tectoniques Nazca et sud-américaine, l'Equateur est très exposé à l'activité sismique. Il y a deux semaines, un séisme de magnitude 5,8 a secoué la province de Guayas, dans le sud-ouest.