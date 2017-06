Sécurité routière : L'opération échange ton casque débute lundi

PAPEETE, le 16 juin 2017 - L'objectif : inciter les pilotes de deux roues à remplacer leur casque usagé ou non homologué en échange d'un bon d'achat de 7 500 Fcfp à valoir sur un équipement neuf.



La quatrième opération échange ton casque aura lieu lundi, mardi et mercredi prochains dans le showroom de quatre concessionnaires de Papeete et Arue (lieux et dates ci-dessous). Organisée par la gendarmerie et entièrement financée par le Comité des sociétés d'assurances opérant en Polynésie française (Cosada), cette initiative a pour but d'inciter les pilotes de deux roues à se séparer de leur casque usagé ou non homologué.



La remise des vieux casques aux gendarmes présents sur l'opération se fera en échange d'un bon d'achat de 7 500 francs à valoir sur l'achat d'un équipement neuf. 130 bons d'achat avaient été distribués lors de la précédente opération qui avait rencontré un beau succès.



160 bons d'achat



160 bons d'aide à l'achat ont été édités cette fois-ci pour un budget de plus d'1 million de francs. Les équipements usagés récupérés par la gendarmerie seront ensuite stockés et détruits. Au moins six pilotes de deux roues avaient perdu la vie l'année dernière sur les routes de Polynésie parce qu'ils ne portaient pas de casque ou des équipements inadaptés. Sans compter les blessés. En retirant progressivement de la circulation un maximum de ces casques qui ne protègent plus, la gendarmerie espère faire diminuer ces statistiques.