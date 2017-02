Secosud : la parole à quelques habitants du Sud de l'île de Tahiti

Eugène Tetuanui

Habitant de Papeari



"Ce genre de comportement ressemble à celui des voyous"



" Je me sens tout simplement plus abusé que jamais, et je suis presque tenté de dire : Jamet, plus jamais ça ! Nous assistons en plein jour à une corruption massive. Comment peut-on arriver, en l'espace de quelques semaines, d'un vote à 3 contre 5 et se retrouver aujourd'hui à 7 contre 1. Je suis déçu du comportement de nos élus, des personnes qui ont promis une amélioration de la vie des populations. Et s'ils pensent, qu'ils ne paieront pas leurs factures à un moment donné, eh bien qu'ils fassent attention. Ça va très vite se savoir, ce genre de comportement ressemble à celui des voyous. Et le peuple n'a pas donné procuration à des voyous pour se faire voler. "