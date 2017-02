Sécosud : No Te Aru Tai Mareva interpelle le haut-commissaire

PAPEETE, le 14 février 2017. Le syndicat No Te Aru Tai Mareva a adressé un lundi un courrier au haut-commissaire pour faire part "des inquiétudes exprimées par les habitants concernés par le réseau de distribution électrique du sud de l’île de Tahiti dit Secosud".



Dans un courrier envoyé lundi au haut-commissaire, Denis Helme, président du syndicat No te Aru Tai Mareva, qui regroupe un grand nombre d’associations de tout horizon œuvrant dans la protection de l’environnement ou dans les problèmes liés au foncier, dénonce des "tractations non conformes aux conditions d’attribution du marché" pour distribution de l'électricité sur les quatre communes du conseil syndical de Sécosud.



Le groupement intercommunal a en effet jusqu'au 28 février pour arrêter le choix de la société qui lui fournira l’électricité au cours des 17 prochaines années, sur les communes de Hitia'a o te Ra, Teva i Uta et de la Presqu’île.



Pour l’instant deux sociétés sont engagées dans la dernière ligne droite d’un dialogue compétitif qui doit s’achever mi-février afin de conclure la délégation de service public avant le 28, faute de quoi les 35 110 habitants de la zone courraient le risque d'un black-out dès le 1er mars.



Ces deux sociétés en concurrence sont EDT-Engie et la société Teva Rua Nui. Toutes deux ont franchi depuis juillet dernier toutes les étapes d'une sélection qui devait établir si elles étaient techniquement en mesure d’honorer le marché. Celui-ci représente aujourd’hui 11 508 abonnés et développe une consommation annuelle d’environ 50,9 GWh.