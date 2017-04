Scorpion découvert : quelle précaution prendre ?

PAPEETE, le 24 avril 2017. Alors qu'un particulier a trouvé un scorpion chez lui au fenua. Sur les réseaux sociaux, on s'interrogeait sur les dangers de l'animal. Voici quelques réponses.



Selon la photo qui a été publiée ce lundi sur Facebook, il s'agirait d'un spécimen d'origine locale, l'Isometrus Maculatus. Son venin est faiblement toxique. Il n'est donc pas dangereux pour l'homme.



En mars 2016, une Polynésienne avait eu la mauvaise surprise de trouver un petit scorpion vivant dans un colis de produits cosmétiques en provenance d’Allemagne. Là aussi, c'était une espèce locale.



Mais en pareil cas, avait rappellé Christophe Giraud, vétérinaire au service du développement rural, le bon réflexe est "de prévenir le service de l’environnement et le service phytosanitaire pour remettre l’insecte". Une fois pris en charge, le scorpion est alors répertorié et congelé. Cela permet d'éveiller la vigilance de l'administration et éventuellement de mettre en place de contrôles renforcés sur les marchandises à l'entrée.



L’importation ou le transit de marchandises en Polynésie française est réglementé par l’arrêté 979 du 24 juillet 2015 fixant les produits d’origine animale susceptibles de ne pas répondre aux conditions de sécurité sanitaire des aliments, ainsi que les conditions zoo-sanitaires exigées à l’entrée en Polynésie par la filière commerciale, par les voyageurs, par colis postal ou par envoi express.



Mais lorsque la marchandise importée n’est pas déclarée d’origine animale ou susceptible d’être visée par la réglementation, frauduleusement ou pas, elle passe par la filière normale et n’est susceptible que d’un contrôle statistique des douanes. " Tous les conteneurs de marchandise sont traités à l’entrée sur le territoire. Quant aux colis postaux, il y a une notion de libre circulation des affaires privées et puis on ne peut pas mettre un agent derrière chaque personne" , constatait Christophe Giraud. "On a de grosses failles dans notre système : les fourmis de feu ont été introduites comme ça".