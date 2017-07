Sauvetage – Manoa Drollet souhaite développer le sauvetage côtier sportif en Polynésie

Des sauveteurs néozélandais sont même venus ?



« En participant à l’Ultimate Waterman en Nouvelle Zélande, on a pu rencontrer les clubs, et des responsables de marques, avec leurs équipes de champions, avec qui on a pu discuter. Ils nous on expliqué comment cela marchait. Au retour, on en a parlé avec Stéphan Lambert, avec Torea Colas le directeur marketing d’Air Tahiti Nui et finalement 6 athlètes et 2 coachs ont pu être invités pour la compétition du Waterman Tahiti Tour du 10 et 11 juin dernier. Ils ont pu rencontrer les associations qui étaient motivées. Des liens se sont crées et on verra bien où cela va mener. »



Il y a l’aspect sportif et l’aspect opérationnel ?



« Il y a la partie éducative où tu apprends au jeunes les bases du sauvetage, de la natation, les dangers du littoral, des vagues, du surf, du courant. Il y a la partie opérationnelle, le club fait un calendrier et des gars sont en « stand by » en cas de besoin, en complément des « life guards » là bas, pour nous les pompiers. Il y a ensuite l’aspect des compétitions avec un championnat d’une ville, d’une région ou d’un club. Il y a des entrainements au sein du club, des sélections, comme dans la plupart des autres sports. Comme dans tout sport, il peut y avoir aussi des débouchés professionnels. Ce genre de compétition peut aussi aider par exemple ceux qui constituent les équipes de water patrol à savoir qui est entrainé, cela peut tirer vers le haut tout le secteur. »



Il y a un retard en Polynésie au niveau sauvetage ?



« Aujourd’hui, on se rend compte qu’on a un retard. De nouvelles disciplines nautiques se démocratisent. Naturellement, on va devoir suivre sur l’aspect sécuritaire et éducatif, avec des gestes à avoir, des procédures à suivre pour rendre les activités plus sûres, en mettant en valeur notre pays. Cela va rendre la jeunesse plus responsable et plus autonome. Certains accidents, comme celui du jeune à Paea, ont permis d’ouvrir le débat. Cela a permis de prendre conscience que les activités nautiques se sont développées et que les risques ont augmenté. »