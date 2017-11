Santé : La grippe fait un mort en Polynésie

PAPEETE, le 13 novembre 2017 - Dans son dernier rapport, le bureau de veille sanitaire indique que les cas de dengue, leptospirose, et de diarrhée sont stables. La grippe quant à elle est en hausse et a même fait un mort entre le 23 octobre et le 5 novembre.



Lundi, le bureau de veille sanitaire a publié son rapport de veille pour les semaines du 23 octobre et du 05 novembre. Le rapport établit la situation de la grippe, de la dengue, la leptospirose, méningite à éosinophile et la diarrhée des deux dernières semaines.



LA GRIPPE

Entre le 23 octobre et le 05 novembre, le nombre de cas de grippe est en croissance. Ainsi, 367 cas ont été signalés par les médecins du réseau sentinelle. 39 prélèvements se sont révélés positifs. Par ailleurs la grippe a fait un mort. "Un adulte aux multiples pathologies cardio-pulmonaires associées".

Le bureau de veille sanitaire recommande, pour éviter la contagion, de tenir les personnes fragiles (âgées, en ALD, obèses, femmes enceintes). La campagne de vaccination en Polynésie française contre la grippe saisonnière se prolongera jusqu'au 31 janvier.



DENGUE

Le nombre de cas confirmés de dengue par les laboratoires s’élève à 12 (7 cas en semaine 43 et 5 cas en semaine 44). Pendant cette période, les cas confirmés étaient essentiellement localisés à Tahiti, Raiatea, Bora Bora, Rikitea. Parmi les cas confirmés, 66,6 % étaient des enfants de moins de 15 ans, 10 cas ont été sérotypés denv-1. 5 cas ont été hospitalisés (4 enfants).

Afin de lutter efficacement contre la dengue, le bvs conseille l'élimination des gîtes larvaires.



LEPTOSPIROSE

Quatre cas de leptospirose ont été déclarés durant les semaines 43 et 44. L’activité est stable par rapport à la quinzaine précédente. Depuis janvier, la majorité des cas se trouve à Tahiti et à Raiatea.



DIARRHEE

Le nombre de cas déclarés s’élève à 70(37 cas en semaine 43 et 33 cas en semaine 44) dont 42,8 % d’enfants de moins de 4 ans. L’activité est stable par rapport à la quinzaine précédente.

Le BVS recommande de se laver les mains fréquemment, et notamment après être allé aux toilettes



MENINGITE A EOSINOPHILE

10 cas de méningite à éosinophile ont été déclarés au mois d'octobre, 5 à la presqu'ile et cinq cas étaient localisés à Tahiti- Faa'a. Entre le 23 octobre et le 5 novembre aucun cas n'a été déclaré. Afin de prévenir la méningite à éosinophile, le bureau de veille sanitaire conseille d'éviter de consommer les crustacés crus et non préalablement congelés (chevrette, escargot, mollusque d’eau douce.