Sans abris, des solutions à venir mais pour quand ?

PAPEETE, le 01 août 2017 - Les sans-abris sont de plus en plus visibles dans les rues de Papeete, Faa'a et Pirae. Si le gouvernement commence à se pencher sur la question, les acteurs sociaux regrettent de ne pas être, si ce n'est plus consultés, mieux écoutés.



" Quand on dit qu'il y a une forte augmentation des personnes à la rue, cela veut dire que nous, en tant qu'acteur social, nous avons échoué ." Déclare gravement le directeur du Bon Samaritain, Pepe Tehio. Alors que le collectif Te Tai Vevo parle d'environ 750 personnes à la rue, le père Christophe estime le nombre de SDF autour de 400. Sur le terrain on parle plutôt 250 personnes. Ce manque de chiffres officiels est symptomatique de la question des sans domiciles fixes en Polynésie : " comment voulez-vous qu'on règle un problème dont on ne sait même pas identifier l'ampleur. Il faut déjà savoir exactement combien de personnes cela concerne. Pour pouvoir apporter des solutions adaptées, il faut connaître et comprendre le contexte ", s'agace Pepe Tehio. " Nous devons essayer de trouver des solutions. Il faut tout mettre sur la table pour ne pas mettre tout le monde dans le même panier. "



Sur les réseaux sociaux, la présence des sans-abris dans le centre de Papeete est de plus en plus remarquée. En effet, les sollicitations aux abords du marché, et de la place Vaiete sont fréquentes, si ce n'est systématique. À l'incompréhension et la hausse du sentiment d'insécurité que provoque cette présence dans les rues de Papeete chez la population, s'ajoutent l'agacement et le ras-le-bol des commerçants. Las de devoir nettoyer leur trottoir à grandes eaux, ils font pression sur la commune. " Nous devons nettoyer le trottoir à cause des odeurs, c'est insupportable. Le matin quand on arrive, ils ont fait leur besoin juste devant. C'est infect" s'énerve la patronne d'une des boutiques autour du marché. Les riverains dénoncent la mauvaise image que la présence des sans-abris renvoie aux touristes. La municipalité s'agace de devoir gérer la situation toute seule et renvoie le Pays à ses responsabilités. "Je n'ai pas envie de parler d'image parce que c'est triste socialement pour notre pays. Ça veut dire qu'il y a de la souffrance. C'est d'abord à eux qu'il faut penser, le ministre de la Solidarité connait bien le sujet" indique Nicole Bouteau, ministre du Tourisme, elle ajoute, " c'est la réalité de notre pays et partout dans le monde la situation est similaire. Nous n'allons pas nous en contenter, mais nous n'allons pas dire on prend les SDF et on les met ailleurs. C'est une solution plus globale qui ne relève pas uniquement du ministère du Tourisme. Nous faisons ce que nous pouvons pour faire en sorte que notre ville soit la plus accueillante possible. "