Sandra Levy-Agami explique son parrainage pour Marine Le Pen

PAPEETE, le 3 mars 2017. Sandra Levy-Agami a confirmé jeudi soir sur sa page Facebook qu'elle avait parrainé Marine Le Pen pour la prochaine présidentielle. Elle y a aussi expliqué les raisons de son parrainage.



Sur sa page Facebook, la représentante Tahoeraa Huiraatira, a indiqué avoir parrainé Marine Le Pen pour la présidentielle 2017, confirmant ainsi une information qui avait été publiée par Tahiti Today. "Je soutiens la candidate. Pas le FN. Hors de question", indique-t-elle. "Je l'ai rencontrée il y a 5 ans avec son mari Louis lors de leur visite au fenua. Je pensais d'elle la même chose que vous mais j'étais curieuse d'en savoir plus sur la femme. Et j'ai été vraiment étonnée quand son mari Louis m'a demandé si j'étais juive en m'indiquant qu'il l'est par sa mère.Je n'ai pas pu m'empêcher de leur demander comment le père de Marine avait pris cela, elle m'a répondu que c'était sa vie, ses choix. Les préjugés que j'avais sur elle, je les ai balayés d'un revers de main et nous avons pu discuter de la réalité des Polynésiens."



L'élue complète : "Depuis, j' aime bien la nana, et j'avoue que quand je lis dans sa profession de foi, qu'elle veut tout simplement que les accords passés entre la Polynésie française et l'Etat soient respectés, je me dis qu'il y a encore de l'espoir pour la Polynésie française, si elle devient présidente.

Pour moi, elle n'a rien à voir avec son père. Vous, comme moi, savez qu'on ne choisit pas sa famille, par contre on peut faire ses propres choix."

Elle termine en indiquant qu'en "la parrainant je participe à lui donner la possibilité de se présenter à cette élection. Elle n'a pas encore les 500 signatures. Les Français et les Polynésiens décideront."