Samedi, c'est tour de l'île en truck et bringue locale !

PAPEETE, le 25 janvier 2017 - Pour commencer l'année dans la joie et la bonne humeur, Tahiti Tourisme organise, samedi, sa 12e édition du Tere Fā’ati iā Tahiti-Nui, le tour de l’île en truck dans une ambiance musicale locale. Attention : les inscriptions seront closes demain, en fin de journée.





Vous souhaitez (re)découvrir l'île de Tahiti d'une manière singulière et conviviale ? Embarquez à bord des trucks fleuris du Tere Fā’ati iā Tahiti-Nui et partagez, entre amis ou en famille, la joie de vivre des Polynésiens aux sons des ‘ukulele. Une expérience authentique qui est aussi un rituel annuel.



En effet, Hiriata Millaud, pour le GIE Tahiti Tourisme, raconte : "Dans les temps anciens, lorsque la période de mûrissement des premiers fruits et de récolte des premiers produits de la terre et de la mer était annoncée — époque située aux alentours des mois de décembre, janvier — se mettaient en place, dans chacun des espaces communautaires ou va'a mata'eina'a de nos îles, les rituels, festivités et réjouissances du parara'a matahiti (littéralement "début des mûrissements premiers"). (…) Ces rites sacrés de la récolte des premiers fruits sont restés ancrés dans les habitudes et traditions, et ils se manifestent aujourd’hui, non plus dans le contexte religieux et sacré des temps anciens, mais sous une forme plus populaire, plus profane, notamment dans le cadre de manifestations ou cérémonies festives organisées autour d’un grand fa'a'amu'a (littéralement "faire-manger"), comme un mariage, un baptême, et bien sûr un tour de l’île, le fameux Tere Fā'ati, au cour duquel on fête la nouvelle année, la saison d’abondance, Matari'i-i-ni'a, qui bat son plein."



Cinq arrêts sont prévus au programme de la journée sur quelques sites incontournables du patrimoine et de la culture de notre fenua (voir programme ci-dessous). Tahiti Tourisme recommande de porter une tenue vestimentaire légère et récréative (tenue de sport, maillot de bain), des chaussures de marche ou "nouilles" et de bien se protéger du soleil et des insectes. Un voyage hors du temps, porté par la nostalgie de la "Belle époque".