Salon Made in Fenua : quatre jours pour découvrir les produits du territoire

PAPEETE, le 23 mars 2017 - Le 17ème salon Made in fenua a ouvert ses portes ce jeudi, place To'ata à Papeete. Organisé par la Chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers et le syndicat des industriels de Polynésie française, le salon a pour objectif de mettre en avant les producteurs, créateurs, artisans du fenua.



Quatre jours pour découvrir les produits du territoire. Le 17 salon Made in fenua a ouvert ses portes ce jeudi matin, place Toa'ata, à Papeete.



"Organisé par la CCISM (Chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers) et le SIPOF (Syndicat des Industriels de Polynésie française), propriétaire de l’appellation Made in fenua, ce salon est un événement incontournable de la promotion des produits fabriqués en Polynésie. Il démontre le dynamisme de la création par les Polynésiens et pour les Polynésiens, mais aussi pour les touristes, indique un communiqué de la présidence. A chaque édition, le succès est au rendez-vous auprès des visiteurs qui ont choisi d’acheter et de consommer local."



Une centaine d'exposants est présente à cette 17ème édition du salon. En tout, plus de 2500 produits seront présentés dans différents domaines : textile, artisanat, bijouterie, cosmétique, agro-alimentaire, horticulture, littérature, mobilier et service. Cette année, 25 nouveaux artisans créateurs font leur entrée sur le salon.



Un jeu est organisé pour le public. Plusieurs prix sont à gagner.



Un concours des meilleurs produits a aussi lieu. Le public effectuera une présélection et ce sera ensuite un jury qui déterminera les quatre prix à attribuer aux artisans gagnants. La remise des prix sera effectuée à la fin du salon.