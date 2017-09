Salle multifonctions à Mamao : l'étude de faisabilité terminée

PAPEETE, le 12 septembre 2017 - Le cabinet de programmistes IDA Concept a restitué lundi, les résultats de son étude de faisabilité pour l'aménagement d'une salle multifonctions et de ses équipements annexes sur le site de l'ancien hôpital de Mamao, à Papeete.



Les échanges ont porté sur la définition du programme (activités sportives, principes de construction des ouvrages et des fonctionnalités, etc.) selon les différents scénarios d’aménagements proposés ainsi que sur les coûts d’investissement.



La mission d’IDA Concept à Tahiti, du 11 au 15 septembre, fait suite à une première mission exploratrice, effectuée au mois de juin, afin de recueillir les attentes, les besoins des différents usagers et acteurs en matière de sports et d’évènementiels.



A l’issue de sa seconde mission, IDA Concept produira le cahier des charges détaillé, permettant le lancement d’un concours d’architecture pour la réalisation de ces infrastructures majeures pour l’île de Tahiti.