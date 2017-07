Saint-Tropez: Pamela Anderson se retire d'un restaurant éphémère végan

Marseille, France | AFP | mercredi 12/07/2017 - "J'ai des nouvelles décevantes": Pamela Anderson a mis fin à sa collaboration avec un chef français, quelques jours seulement après l'ouverture d'un restaurant végétalien éphémère à Saint-Tropez (Var), a fait savoir l'actrice américaine mercredi sur le site de sa fondation.

"A cause de circonstances qui ne dépendent pas de ma volonté, je dois enlever mon nom de la collaboration avec Christophe Leroy", le chef cuisinier du restaurant "La table du marché", avec lequel Pamela Anderson tenait cet établissement depuis le 4 juillet, a-t-elle précisé dans son message. La collaboration devait durer cinquante jours.

"C'était un geste d'amour pour les animaux - pour montrer une expérience vegan sexy dans mon village préféré, Saint-Tropez. (Cette initiative) n'a pas répondu aux attentes ni aux accords. Je ne peux pas tolérer les mauvais traitements infligés au personnel - ou le manque total de respect", a poursuivi l'actrice sans donner davantage de détails.

"Je suis extrêmement déçue de cette occasion manquée, mais je continuerai à trouver des moyens créatifs pour aider les animaux et les personnes vulnérables dans le monde entier. Je suis désolée", a conclu Pamela Anderson.

Christophe Leroy n'a pas pu être joint par l'AFP mercredi en fin d'après-midi.

Devenue célèbre dans la série américaine Alerte à Malibu où elle jouait une sauveteuse vêtue d'un maillot de bain rouge, Pamela Anderson est de plus en plus présente sur la Côte d'Azur. Marchant sur les traces de Brigitte Bardot, qui vit recluse à Saint-Tropez, Pamela Anderson, 49 ans, a fait de la défense des animaux l'un de ses combats.