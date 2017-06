SUP Race – Lost Mills International : Une course dominée par les Tahitiens

La « Lost Mills International Sup Race » était une des plus grosses courses de SUP en dehors des Etats Unis jusqu’à l’année dernière. Elle a été rétrogradée en choisissant de sortir de l’Euro Tour cette année pour ne devenir qu’une course régionale comportant deux étoiles. De nombreux rameurs de l’élite ont jeté leur dévolu sur la course de San Sebastian qui est elle intégrée à l’Euro Tour.



Le clan Tahitien a tout de même frappé un grand coup en dominant face aux stars locales. Ce résultat ne passe pas inaperçu sur le plan international. La course compte par ailleurs pour le classement mondial SUP Racer, la référence en la matière.



C’est Enzo Bennett, 20 ans, qui avait donné le ton avec une victoire lors de la course sur 200 m. On connaît les qualités d’Enzo sur courte distance puisqu’il s’était déjà illustré localement lors du Air France Paddle Festival. Enzo Bennett poursuit dans la lancée en s’imposant également lors de la course de 10 km devant Georges Cronsteadt et Steeve Teihotaata.



Nos champions ont participé ensuite à l’épreuve reine, la course sur longue distance de presque 20 km. Personne ne put alors rivaliser avec l’athlète du team Mistral Steeve Teihotaata qui, on le rappelle, occupe le poste de « moteur » sur la V6 d’Edt Va’a, une des meilleurs équipes de Polynésie qui a remporté les trois dernières éditions d’Hawaiki Nui Va’a.