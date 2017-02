SUP & Longboard : Poenaiki Raioha et Yann Duhaze au top

La fédération tahitienne de surf, présidée par Lionel Teihotu, a proposé ce week end une compétition de surf avec au programme du SUP et du longboard. C’est sans surprise que Poenaiki Raioha a pu s’imposer lors de la première journée en remportant la finale SUP avec un total de 15.17 devant Heimanu Matahoa (10.87), Natua Teriitahi (8.67) et l’infatigable vétéran Teiki Conti (7.77). L’habituel rival de Poenaiki, Nainoa David, n’était pas présent.



C’est Tama Audibert qui s’impose dans la catégorie SUP Master devant Bruno Lamy, Teiki Conti et William Ellacot. Viri Teiva remporte la catégorie SUP Grand Kahuna réservée au plus de 50 ans. En longboard, c’est Jean Pierre Wong qui remporte la catégorie Kahuna devant Teiki Conti, Marc Hoffmann et Viri Teiva. Yann Duhaze remporte la catégorie Master plus de 35 ans devant Tama Audibert, Teiki Conti et Thomas Bourgeois.



C’est la première victoire en compétition de Yann Duhaze, membre du conseil fédéral et connu pour être juge lors des compétitions locales et internationales. Yann est également investi dans le développement du bodyboard. La fédération de surf agit pour développer le surf mais également les diverses disciplines annexes comme le Sup surf, le longboard, le bodyboard...