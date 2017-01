SUP – Georges Cronsteadt dans le top 10 du classement mondial

Parole à Georges Cronsteadt



Est-ce que tu es satisfait de ton classement cette année ?



« Par rapport au classement, il aurait pu être meilleur si je ne faisais que du Stand Up Paddle Race, mais le sportif que je suis à aussi diverses obligations, comme nous tous. Nous faisons tous des concessions, des privations, des sacrifices pour atteindre un objectif. J’avoue faire passer parfois en second plan le bien-être des miens pour pouvoir prétendre au podium et représenter au mieux notre Fenua. »



« Malgré tout, je fais avec « les moyens du bord » on dira. Comme tant d’autres sportifs tahitiens, j’ai souvent du mal à m’exporter du fait du manque de moyens financiers, j’ai tout de même de la chance d’avoir une famille qui croit en moi et qui m’inspire chaque jour. »



Quel est l’objectif pour 2017 ?



« Pour cette saison sportive, avec le soutien de mes sponsors, c’est bien évidemment de me maintenir dans le top 10 mondial, de rechercher un meilleur classement et pourquoi pas décrocher le titre de champion du monde de Stand Up Paddle au Danemark. À 37 ans cette année, je mettrai tout en œuvre et je maintiendrai une certaine pression pour rester dans le circuit international de SUP race. »



Tu as des remerciements ?



« Je tiens à remercier pour leur soutien notre compagnie aérienne locale Air Tahiti Nui, 425 Addict to Sup, Roberto Gym, Noni Energy, STC nutricion Tahiti et OPT. » Sport Tahiti