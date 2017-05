SUP – ATN Royal race : L’outsider Lorenzo Bennett remporte la course

Le comité d’entreprise de la compagnie Air Tahiti Nui a organisé samedi la ATN Royal Race, un événement SUP qui a proposé, entre autres, une course élite qui a réuni les meilleurs de la discipline. C’est finalement l’outsider Lorenzo Bennett qui a remporté la course grâce à une vague providentielle prise dans la passe de Taapuna qui a pu lui permettre de faire la différence avec ses adversaires.



Lorenzo Bennett, un sportif qui nous vient de Mataiea, est le jeune frère de l’artiste-sportif Rangitea Bennett, Mister Tahiti 2014. Précisions qu’il n’est déjà pas facile de surfer avec une planche de SUP race qui est étroite taillée pour la vitesse. Lorenzo Bennett est un sportif qui monte, il s’était déjà illustré en remportant la course de SUP de la première étape du waterman Tahiti Tour en mars dernier.



Lorenzo s’impose devant Rete Ebb, Steeve Teihotaata, les deux stars d’Edt Va’a qui ont investi le Sup race, le « King » Georges Cronsteadt est 4e devant le jeune prodige de 13 ans Keoni Suplice qui se permet de devancer le waterman Tamarua Cowan ou encore Manatea Bopp Dupont, un autre rameur d’Edt Va’a.



En prone paddle, c’est une des stars de Shell va’a, qui n’est autre que Joann Cronsteadt, le frère de Georges Cronsteadt, qui s’impose après un bel effort, devant Charles Taie et Steeve Teihotaata, décidément inépuisable. Diverses animations étaient proposées par les organisateurs avec du Supzilla, diverses animations musicales et des stands des professionnels du secteur. SB