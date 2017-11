Rugby à VII Faa’a Aro remporte le tournoi international de Rapa Nui

RAPA NUI, le 28 novembre 2017- Vendredi et samedi derniers se disputait sur l’Île de Pâques une nouvelle édition du tournoi international à laquelle dix équipes participaient.Pour sa première participation, l’équipe tahitienne de Faa’a Aro s’est imposée en finale contre celle chilienne de Puerto Montt après avoir survolé les deux jours de compétition.Pas moins de quatre formations locales une de Punaauia, une de Faa’a et deux de Papeete ont participé à ce tournoi en compagnie de deux équipes pascuanes et quatre chiliennes.