Rugby à 7 – Tournoi International : L’évènement a tenu toutes ses promesses

Le live streaming a suscité des réactions d’un peu partout dans le monde ?



« Notre événement, on l’a fait pour les gens d’ici, c’est pour ça que je suis très content qu’il y ait beaucoup de spectateurs aujourd’hui, mais le streaming c’est quelques chose qui se fait partout pour les grands évènements sportifs. Encore une fois, c’est Rapa Nui qui nous a montré à la voie, ils avaient mis en place cette formule chez eux l’année dernière et il se trouve que nous avons un prestataire ici à Tahiti qui le fait très bien. »



Les favoris ont logiquement pris les devants ?



« Oui, on avait pas trop de doutes sur le niveau des Bleus Seven’s, le fait qu’ils soient là, c’est vraiment un honneur et cela tire tout le monde vers le haut. Quand les gars jouent en face des Bleus, tout le monde élève son niveau. Les gars progressent énormément en jouant avec des équipes comme ça. On savait qu’ils seraient vraiment au dessus. Le but n’était pas de les battre mais au moins de marquer un essai, d’apprendre, de progresser. Sur deux actions, on peut vite comprendre des choses qu’on avait jamais rencontrées avant avec des équipes de notre niveau. »



« En ce qui concerne le champion des îles Cook, on sait qu’ils sont des spécialistes du Seven’s, ils ne font quasiment que ça, c’est très intéressant. Notre équipe championne de Faa’a a tenu ses promesses en gagnant la plupart de ses matchs, sauf ceux contre les Bleus et les Cook. »