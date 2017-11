Rugby à 7 – Tournoi International : Forbes confirmé, Malakai pour l’animation

Parole à Bruce Andrieux :



Quelques mots sur le parrain ?



« On a eu la faveur d’un grand monsieur du rugby à 7, je ne pense pas qu’on puisse faire mieux puisque Mr DJ Forbes nous a rejoint et il sera l’ambassadeur du tournoi. Forbes, c’est un peu le Platini du rugby à 7. Il a été le capitaine du All Black Seven’s depuis dix ans, il a fait, avec le maillot des blacks, plus de 500 matchs en tournoi officiel, 89 tournois mondiaux, il est six fois champion du monde de rugby à 7. C’est une star, au physique intéressant et tout à fait reconnaissable. Il sera là cinq jours, il visitera une école de rugby pour échanger avec les jeunes, il pourra être interviewé pour parler du rugby à 7 et de sa carrière. »



« Ce sport, qui est devenu olympique, va forcément beaucoup se développer, notamment dans les petits pays puisque le rugby à 7 n’est pas cher, en terme de déplacements, par rapport au rugby à 15. Il sera notre ambassadeur, on espère qu’il nous aidera en donnant quelques conseils, puisqu’il sera un peu notre coach, et pourquoi pas en chaussant les crampons puisqu’il a pris sa retraite il y a seulement trois mois, il doit encore être très en forme. »



Edouard Malakai se chargera de l’animation ?



« En effet. Au Papeete Rugby Club, on est pas des spécialistes de la communication, de l’animation. Edouard Malakai de la série Rai et Mana, nous a effectivement rejoints. Edouard s’est imposé à nous car c’est un rugbyman. Il a joué en sélection, il a été président du rugby club de Bora, c’est un bon joueur et il a déjà fait des petits sketchs sur les All Blacks, on peut trouver ses vidéos sur le web. Il parle bien anglais, ce sera intéressant pour les équipes étrangères qui viennent. Bienvenue à lui. »