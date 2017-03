Rugby – Focus : Teiva Jacquelain intégrera Grenoble, club du Top 14

Il quittera Toulon pour Grenoble



Selon le ‘blog non officiel sur le RC Toulon’, « Un joueur des Espoirs du Rugby Club Toulonnais va quitter le club Varois à l’issue de la saison afin de rejoindre un club du Top 14. En effet, l’ailier Polynésien du RC Toulon, Teiva Jacquelain, s’est engagé en faveur du FC Grenoble pour les deux prochaines saisons. »



« Le joueur de 22 ans est barré à Toulon par de nombreux joueurs tels que Bryan Habana, Drew Mitchell, James O’Connor, Josua Tuisova, Ben Barba ou encore Alesana Tuilagi, sans oublier les arrivées prochaines de Semi Radradra, Chris Ashton et Filipo Nakosi. Avant de rejoindre l’Isère dès cet été, Teiva Jacquelain terminera la saison actuelle avec les Espoirs du Rugby Club Toulonnais. »



Grenoble est actuellement 13e au classement du Top 14, un classement mené par La Rochelle, Clermont et Castres.



Avec son gabarit de 1,80 pour 94 kg, ce « beau bébé » polynésien avait tous les atouts pour devenir professionnel : adroit, puissant et rapide. Et ce n’est pas tout, selon l’Equipe.fr « Le jeune ailier polynésien était également sur les tablettes de la Section Paloise et de la fédération française de rugby qui l’aurait bien vu évoluer en rugby à 7. »



Il avait en effet réalisé un stage de détection à Marcoussis sous la supervision du staff de l’équipe de France de rugby à VII et de Thierry Janecek, dirigeant de l’équipe nationale. Le stage avait été apparemment concluant. On rappelle à ce sujet que François Tardieu, fils de Laurent Tardieu le président du club de Faa’a, avait également participé à ce stage de détection. François Tardieu évolue avec les espoirs du club d’Agen.



Verra-t-on un jour un Tahitien évoluer en équipe de France ? L’espoir est permis. SB