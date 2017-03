Rugby – « Chpt de Polynésie » : Faa’a déroule et Pirae gagne

Dans le premier match de la semaine, les joueurs de Pirae ont affronté ceux de la capitale, le Papeete RC. La rencontre était de qualité, du coté de Pirae, la victoire est grandement due à l’efficacité de Christopher Guilain qui a marqué l’intégralité des points . Il marque un essai et le transforme, puis rentre un drop et trois pénalités. Du coté du Papeete RC, Roberto Reva marquera deux essais et Heimana Matapo réalisera une transformation.



Dans le second match de la semaine, le RC Taravao a rencontré le Faa’a Rugby. Le club n’était pas au complet, ils ont donc profité de l’aide du Faa’a Rugby qui leur ont prêté deux joueurs. C’est donc logiquement que le Faa’a Rugby a marqué 16 essais et 15 transformations, le club de la presqu’île ne marquera qu’un essai transformé…



