Réunion régionale des ministres de l’Energie et des transports maritimes à Tonga

TONGA, le 29/04/2017 - Le ministre de l’Équipement et des transports intérieurs, Luc Faatau, a participé, de lundi à vendredi, à la troisième conférence des ministres océaniens de l’Énergie et des transports maritimes à Tonga, dans la ville de Nuku'alofa.



A son arrivée à Tonga, Luc Faatau a rendu une visite de courtoisie au Premier ministre, Samiuela Akilisi Pohiva. La conférence a réuni des premiers ministres de trois pays (Tonga, Tuvalu, îles Cook), et dix pays étaient représentés au niveau ministériel et par de hauts fonctionnaires.



Le ministre de l’Équipement et des transports intérieurs a également lors de cette mission rencontré ses homologues francophones, de Nouvelle-Calédonie et de Wallis et Futuna. Cette participation du ministre à cette réunion régionale reflète la volonté d'intégration régionale et de partage d'expériences de la Polynésie française.