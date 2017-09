"Return to Paradise" : Tania Wursig célèbre le mode de vie polynésien

PAPEETE, le 14 septembre 2017 - L'artiste originaire d'Australie est de retour au fenua, sa "deuxième maison", pour présenter à la galerie Winkler sa nouvelle exposition intitulée "Return to Paradise", jusqu'au 26 septembre. Tania Wursig rend hommage à la Polynésie au travers de ses peintures colorées sur "pareu" mettant en scène de superbes vahine et tāne dans leur élément naturel.





Depuis six ans, Tania Wursig revient chaque année au fenua, un endroit qui l'a définitivement séduite et qu’elle considère aujourd'hui comme sa "deuxième maison". Le titre de sa nouvelle exposition, "Return to Paradise", est ainsi une manière pour cette Australienne de rendre hommage à sa terre d'adoption, mais cela évoque aussi sa vision et son impression du mode de vie "paradisiaque" que les Polynésiens ont conservé en gardant leur culture vivante. Par ailleurs, l'artiste espère nous interpeller sur le fait que nous devons "ralentir et revenir à la simple beauté de la vie, en harmonie avec la nature, en respectant et honorant toute son abondance". Avec cette exposition, encore une fois, Wursig vise à célébrer le mode de vie polynésien. Elle construit des images élaborées d’abondance en utilisant des modèles locaux et des aliments pour illustrer sa vision de l’utopie.