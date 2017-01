Rétrospective 2016 : les temps forts de septembre

EN BREF





1er septembre

déminage à Makemo. Des spécialistes en déminage se sont rendus à Makemo pour une opération de déminage, après la découverte d'un obus dans la passe, fin août. L'objet a été neutralisé à l'aide d'une petite charge sans provoquer d'explosion.



6 septembre

Création du JRCC. Depuis le mardi 6 septembre, le JRCC est créé. Il est né du regroupement du MRCC (Maritime Rescue Coordination Center) et de l’ARCC (Air Rescue Coordination Center). L’objectif est de créer la synergie la plus large possible entre les centres de coordination de sauvetage aéronautiques et maritimes.



7 septembre

Edouard Fritch plaide pour la Polynésie. Edouard Fritch a plaidé pour l'intégration de la Polynésie française comme membre à part entière du Forum des îles du Pacifique.



9 septembre

Hervé Leroy nouveau procureur de la République. Le procureur de la République Hervé Leroy a été installé dans ses fonctions au tribunal de première instance de Papeete. Il succède ainsi officiellement à José Thorel. Le nouveau chef du parquet, arrivé du tribunal de grande instance de Nice (Alpes-Maritimes) où il était procureur adjoint.



10 septembre

La Polynésie dans Le Forum des ïles du Pacifique. Le Forum des Iles du Pacifique, jusqu’ici composé de seize pays indépendants, a accepté en son sein la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie.



12 septembre

Cassel joue Gauguin. Le tournage du film Gauguin a débuté à Tautira où ont été réalisées l'essentiel des scènes de cette production à 7 millions d'euros, jusque début novembre. Vincent Cassel y interprète le rôle du peintre Paul Gauguin.



15 septembre

Georges Puchon directeur général du Port autonome. Le gouvernement a adopté l'arrêté de nomination de Georges Puchon au poste de directeur général du Port autonome de Papeete. La candidature de l'ancien ministre de l'Economie avait fait l'objet d'un avis favorable de la Commission de contrôle budgétaire et financier de l'Assemblée, mardi 6 septembre.



15 septembre

Exposition "Tiki" au musée de Tahiti et des îles. Le Musée de Tahiti et des îles présente l'exposition "Tiki", qui expose jusqu'au 19 mars 2017 une centaine de pièces d'art liées à cette icône sacrée de la culture marquisienne



16 septembre

Décès de Roger Doom. L'ancien maire de Taiarapu Ouest est à l'origine du comité territorial des Maisons familiales rurales et a également été maire de Taiarapu-Ouest de 1972 à 2007 et conseiller territorial de 1982 à 1991. Il a été inhumé le 18 septembre.



17 septembre

surf, Vahine Fierro vice-championne du monde ISA. La surfeuse de Huahine Vahine Fierro qui obtient le meilleur résultat en ramenant un titre de vice-championne du monde ISA.