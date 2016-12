Rétrospective 2016 : les temps forts de mars

ECONOMIE - La société Aéroport de Tahiti a annoncé le 29 mars le lancement de travaux dans le hall et le parking de l’aéroport Tahiti-Faa’a, afin de se mettre au niveau des standards internationaux de qualité.



D'ici 2019, Aéroport de Tahiti (ADT), société qui gère l'aéroport de Faa'a et les aérodromes de Rangiroa, Bora Bora et Raiatea, promet que l'aéroport de Tahiti aura un nouveau look. La première partie des travaux de la salle d'arrivée a été livrée en fin d'année 2015. Un premier tapis incliné de livraison des bagages a été installé. Le second carrousel devait être livré en juillet dernier.



Une nouvelle phase de travaux a débuté en août et concerne l'arrivée des passagers avant leur contrôle aux douanes et le premier étage de la salle. Mais les plus gros travaux qui seront visibles est prévu de 2017 à 2019. L'objectif pour Aéroport de Tahiti est clair : " le hall public va être modernisé de sorte qu'il soit à la hauteur des standards de qualité qu'on attend d’un aéroport international, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui ", expliquait fin mars dernier Eric Dumas, directeur général d'Aéroport de Tahiti.

C'est l'agence d'architecture Island Studio qui a conçu le projet. L'agencement de la partie publique sera réorganisé puisque les enregistrements des vols domestiques et internationaux seront regroupés dans le même lieu. Ce sera ainsi le moyen pour les compagnies aériennes de réduire les coûts de main d'œuvre.