Rétrospective 2016 : les temps forts de juin

EDUCATION - Un rapport d'évaluation commandé par le vice-rectorat relève que 40 % des élèves ont des difficultés à lire et à écrire en sortant de l'école primaire.



Seuls 59,4 % d'entre eux obtiennent le diplôme national du brevet et environ 30 % sont en décrochage scolaire. Les chiffres sont tellement catastrophiques que le Pays et le vice-rectorat axent la convention décennale 2017-2027 sur la lutte contre le décrochage. "L'enseignement primaire produit un important échec scolaire et le collège, qu'un nombre conséquent d'élèves quittent avant la fin de leur scolarité, ne parvient pas à le corriger" constate le rapporteur qui reconnaît tout de même, pour ceux qui y arrivent, de bons résultats au baccalauréat dont le taux de réussite se rapproche de celui de la métropole. De bons résultats au lycée qui seraient acquis aux dépens des élèves les plus en difficulté ayant abandonné l'école en chemin. Le rapport a été en partie contesté par la ministre de l'Education Nicole Sanquer dans sa réalisation et les modes de calcul.