Rétrospective 2016 : les temps forts d'octobre

2 octobre

3e édition d'Ono'u Festival. Pour sa troisième année d'existence, le parcours street art Ono'u de Papeete a pris une nouvelle dimension internationale avec les participations d'ADNATE (AUS), BORDALO II (POR), LEON KEER, CRANIO (BR), PEETA (ITA), OKUDA (ESP), INKIE (UK), HOXXOH (USA) VHILS (POR)... L’événement a aussi permis la création d'un musée du street art.



3 octobre

Fritch demande la désinscription de la liste des territoires non autonomes à décoloniser. Edouard Fritch a introduit; par le biais de la délégation de Papouasie-Nouvelle-Guinée à l'ONU, une demande de retrait de la Polynésie française de la liste onusienne des territoires non autonomes à décoloniser.



5 octobre

Les prix du thon flambent. Fin septembre et tout le long du mois d'octobre, le prix du thon blanc a passé la barre des 2000 francs le kilo, en moyenne. Le poisson se raréfie, et le phénomène el niño tarde à passer.



6 octobre

Sébastien Bouzard, un nouveau président pour la GCPME. Sébastien Bouzard a été élu président de la CGPME. Il succède ainsi à Christophe Plée, qui devient vice-président. Sébastien Bouzard est gérant de la société Tahiti Logiciel.



14 octobre

Le trio du Tapura. Le Tapura donne investiture au trio Sage-Sanquer-Howell.



15 octobre

Un Conseil des ministre aux Marquises. Le gouvernement s'est rendue aux Marquises à du 15 au 19 octobre. Edouard Fritch et les membres du gouvernement ont inauguré la Maison de l'enfance à Taiohae, à Nuku Hiva et le centre artisanal de Taipivai. Le gouvernement en a profité pour tenir un conseil des ministres sur place.



17 octobre

Une nouvelle directrice de la santé. Christiane Ah Sacha, la nouvelle tête de la Direction des affaires sociales a pris ses fonctions. Un nouveau challenge pour cette polynésienne "au grand cœur" qui n'a pas peur des défis et qui compte bien travailler en parfaite harmonie avec ses équipes.



20 octobre

Démission à la direction de Paofai. Geneviève Cazes a démissionné de la direction de la clinique Paofai où elle était en poste depuis 2 ans.



20 octobre

Meilleur resort du monde. Le Condé Nast Traveler a dévoilé ce mardi les résultats de la 29e édition des “Readers' Choice Awards” : The Brando a été distingué "Meilleur Resort du Pacifique sud" avec le score de 99,80/100 et meilleur resort du monde.



24 octobre

Disney au Fenua. L'équipe de Disney était sur le territoire pour présenter le film Vaiana à la presse locale et internationale. L'équipe en a profité pour lancer les auditions pour caster les voix qui feront le doublage de la version tahitienne du dessin animé.



30 octobre

un incendie au Carrefour de Punaauia. Un incendie s'est déclaré dans la nuit de samedi à dimanche vers 2h30 dans le local TGBT du magasin Carrefour à Punaauia. L'origine de cet incident, demeure inconnue. Le magasin est resté fermé presque dix jours, il a réouvert ses portes le samedi 11 novembre.

Black-out à l'hôpital SECURITE - Le centre hospitalier du Taaone a dû faire face à une panne électrique aggravée par une défaillance de son système d’alimentation de secours, pendant 1 h 15 le lundi 10 octobre au soir. Les services "vitaux" du CHPF ont été maintenus sous tension grâce à un dispositif d'onduleurs. Deux margouillats sont à l’origine de ce dysfonctionnement des réseaux de secours.



Le 10 octobre, le Centre hospitalier de Polynésie française s'est trouvé plongé dans le noir de 19 h 10 à 20 h 25, après ce court-circuit survenu au cœur du dispositif gestion du système d’alimentation électrique de l’établissement de santé : ascenseurs bloquées, toutes lumières éteintes dans les zones communes et dans les chambre. L’hôpital du Taaone affichait 83 % de taux de remplissage, lundi, avec près de 400 patients hospitalisés.



Cette panne du système de gestion a également empêché la transmission du signal d’allumage des générateurs qui auraient pu prendre la relève. Le problème aura duré 75 minutes alors que le système d'onduleurs dispose de 90 minutes d’autonomie énergétique. Aucune intervention chirurgicale n’était programmée en début de soirée. Les équipes de l’hôpital s’en sortent avec une belle frayeur. Aucun problème n'a été signalé.



En interne, la panne s’est produite au départ du boîtier d’alimentation 48 volts de l’automate en charge de la gestion de la totalité du système électrique du centre hospitalier, y-compris les réseaux de secours. Ce boîtier "a grillé parce que deux margouillats se sont court-circuités sur les bornes d’alimentation", précisait le lendemain le responsable de la Cégélec, Frédéric Dock, lors d’une conférence de presse organisée sur place. "C’est un événement extérieur qui est fréquent sur les installations électriques. Sur un poste comme celui-là, bien étanche et fermé, ce n’est pas si fréquent mais c’est quelque chose qui est difficile à maîtriser".



Les conditions d’accès au régime de solidarité facilitées pour les plus modestes SOLIDARITE - L’assemblée a adopté plusieurs correctifs aux règles d’admission au Régime de solidarité de Polynésie française.



La loi modifiant les conditions d’accès au RSPF inscrit dorénavant une réadmission automatique au régime de solidarité en faveur des bénéficiaires d’un dispositif d’aide à l’emploi. Les personnes sans domicile fixe seront de même reçues au régime sur attestation de leur situation par un tiers habilité et bénéficieront d’un régime de gratuité pour les pièces nécessaires à la constitution de leur dossier de demande.



Les demandeurs justifiant au moment de leur demande d'admission au RSPF d'une perte imprévisible de toute source de revenus dans les 12 mois précédents leur démarche seront admis d'office, de même que les salariés travaillant moins de 80 heures par mois.



La loi de février 2015 imposait le renouvellement, sous 30 jours, de la demande d’affiliation au RSPF au plus tard à leur date anniversaire, sous peine d’exclusion. La correction apportée jeudi prévoit que leur affiliation au régime RSPF soit maintenue, mais sans prestations. Leurs prestations seront rétablies au jour de la régularisation de leur situation dans les conditions requises pour une admission.



Afin de soulager les personnes les plus démunies ayant fait l’objet d’une affiliation d’office au RNS, il est proposé d’annuler les cotisations sociales mises à leur charge. Le régime des non-salariés bénéficiera à ce titre d’un transfert financier compensatoire correspondant à l’ensemble des prestations qu’il aura servi à ces ressortissants au titre de l’année.



Najat Vallaud-Belkacem en visite express au Fenua EDUCATION - Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, est venue en visite éclair en Polynésie française du 20 au 24 octobre.



La ministre de l'éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem est venu faire une visite éclair de trois jours sur le territoire. Arrivée le 20 octobre à Tahiti, elle est repartie le 24 au matin.



La ministre de l’Education nationale avait annoncé que les internats avaient un rôle important à jouer en Polynésie. A la suite de ses visites, elle a donc annoncé que l’Etat allait co-financer à hauteur de 656 millions la construction des internats de Faa’a et de Atuona et la rénovation et agrandissement de celui de Mahina. La ministre a par ailleurs, profité de son passage sur le fenua pour signer la convention décennale relative à l’Education. « J’ai obtenu du Premier ministre un effort budgétaire particulier pour lutter contre la fracture scolaire entre les archipels polynésiens, pour ces internats. » a-t-elle indiqué le 22 octobre.



Najat Vallaud-Belkacem a aussi fait un point sur les projets de l’université de Polynésie française. En 2017, elle ouvrira, une classe préparatoire aux grandes écoles d’ingénieurs. Sont aussi prévues la création d’un parcours préparant, notamment, à l’intégration aux Instituts d’Etudes Politiques et aux écoles de journalisme et parcours bilingue en licence d’Economie-Gestion.



l'association 193 dénonce un transfert de graviers contaminés de Hao vers Rikitea POLLUTION - Dans un communiqué, l'association 193 monte au créneau. Ses membres ont dénoncé le transfert, par le bateau Nukuhau, de graviers contaminés venant de Hao vers Rikitea, pour la réhabilitation de la route de l'île.



Un transfert jugé irrespectueux par le président de l'association, le Père Auguste Carlson. Ce dernier a également mis en cause les pressions venant de Tahiti. Une manifestation pacifique a eu lieu le 25 octobre devant la Présidence.



Les membres de l'association 193 sont en colère. Ils dénonçaient le transfert par bateau de graviers contaminés venant de Hao vers Rikitea, pour réhabiliter la route de l'île. "Nous avons appris samedi matin que le bateau Nukuhau allait débarquer à Rikitea le lendemain, du gravier de Hao. Le lendemain, nous avons compris que ce n'était pas le premier voyage de Nukuhau transportant du gravier de Hao vers Mangareva. Il y aurait eu déjà deux voyages auparavant, la population devait être tenue informée par le tāvana et son conseil municipal. Donc, Rikitea se retrouve aujourd'hui avec du gravier de Hao, à la demande de la commune de Rikitea", soulignait Père Auguste, président de l'association 193.



Dans un communiqué, la Présidence a réfuté les propos de l'association 193 au sujet de la contamination de ces graviers de Hao. "Ces matériaux sont issus du concassage des gravats de la démolition de l’ancienne base militaire de Hao. Ils ont été analysés en 2011 par le Laboratoire d’étude et de surveillance de l’environnement (LESE), sur la proposition technique de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN). Le LESE a conclu "qu’aucun radionucléide d’origine artificielle n’a été détecté dans les échantillons."



Les chiffres du mois 656



En millions de francs c'est la somme que l'Etat investira dans les internats du Pays. La ministre de l’Education Nationale, Najat Vallaud-Belkacem a annoncé que l’Etat allait co-financer à hauteur de 656 millions la construction des internats de Faa’a et de Atuona et la rénovation et agrandissement de celui de Mahina.



80

La base navale fête cette année ses 80 ans. Le 1er octobre la base navale a organisé une matinée portes-ouvertes. Plusieurs ateliers ont été préparés pour l'occasion. Le public s'est déplacé en masse pour apprécier et découvrir les différents métiers qu'offre la Marine, mais aussi pour retrouver des hommes et des femmes qui partagent leur expérience dans ce milieu. Les enfants, pour leur part, ont pu s'initier au métier de pompier. Un stand de maquillage était également préparé.



L'actu en image

La Phrase du mois "Tout le challenge est de passer d'une économie de transferts publics à une économie de croissance" Teva Rohfritsch, ministre de la Relance Economique le 10 octobre, lors du forum de l'économie exclusive à Tahiti infos.

