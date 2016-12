Rétrospective 2016 : les temps forts d'avril

EN BREF...





3 avril

La balade a mal tourné pour trois amies qui marchaient, le long de la plage de l'ancien hôtel Hyatt. Peu après 9 h, une vague les a toutes les trois emportées à la mer. L’une d’entre elles, âgée de 74 ans, repêchée en état d'arrêt cardiorespiratoire, est finalement décédée.



7 avril

Le journaliste emblématique du Ve'a de Première, Etienne Raapoto, présente son ultime journal télévisé en langue tahitienne, ce jeudi, avant de prendre sa retraite.



12 avril

Le haut-commissaire a adressé lundi un courrier au maire de Papeete. Il indique qu'il est "nécessaire que la clinique (Paofai) fasse procéder sans délai" à un audit de sécurité. " Le projet de changement du groupe électrogène doit être lancé au plus tôt ", insiste-t-il.



13 avril

Un conducteur de 29 ans arrêté durant le week-end alors qu’il roulait ivre sur la RDO à 150 km/h a eu son véhicule immobilisé pour au moins un mois grâce à un sabot de Denver, en attendant son procès, le 13 mai.



16 avril

Le titre de Mister Tahiti 2016 décerné à Gill Handerson. Cet amateur de sports extrêmes aura réussi à séduire le jury, composé des Miss Vaitiare Tribondeau, Hinarere Taputu, Sarah Moux directrice du magazine Hine ou encore Melissa Mellone d’Air Tahiti Nui, entre autres.



20 avril

Laeticia Hallyday et ses deux filles Jade et Joy sont arrivées en Polynésie française pour passer quelques jours de repos avant les deux dates de la tournée océanniene de leur mari et père, le chanteur Johnny Hallyday.



22 avril

Après avoir lancé la polémique fin mars, dans un courrier dans lequel elle dénonce une ingérence du Pays dans les affaires du syndicat intercommunal chargé de l'électrification des communes du sud de Tahiti, Valentina Cross s’en prend directement à Nuihau Laurey.



23 avril

18 élus du conseil municipal de Hitia’a o te ra ont refusé d'approuver les comptes administratifs 2015 de la commune sur le budget principal et les budgets annexes de l'eau et des ordures ménagères.



27 avril

La taxe d’aéroport applicable sur chacun des aéroports et aérodromes de la Polynésie française est, depuis le 1er avril, sur les billets de chacun des passagers de 1670 Fcfp, contre 477 Fcfp en 2011.



30 avril

Eliane Tevahitua interpelle le ministre de la Santé, par le biais d'une question écrite, sur le problème de l'obésité au fenua et s'en prend aux produits trop sucrés comme les "sodas ou les yaourts".