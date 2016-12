Rétrospective 2016 : les temps forts d'août

EN BREF





2 août

La ministre de l'éducation, accompagnée du maire de la commune, a visité le nouvel établissement scolaire de Teva i Uta. Baptisé Tinomana Ebb, du nom de l'ancien tavana, ce collège peut accueillir jusqu'à 600 élèves. Près d'1,8 milliard de Fcfp investi en grande partie par le Pays a été nécessaire pour la construction et l'équipement de ce nouvel établissement scolaire.



3 août

Après dépôt de plainte des victimes et en accord avec les opérateurs Vodafone et Vini, la police et la gendarmerie peuvent désormais bloquer à distance l'utilisation des téléphones volés sur le réseau mobile local, rendant l'objet du délit moins attractif pour les voleurs.



4 août

Pendant quatre jours, les élus se sont retrouvés pour le congrès des communes pour parler de leur développement économique et des compétences qui pourraient leur revenir. "Il faut que le pays prenne en compte l'avis des maires et de la population, avant de définir un projet" ont souligné les maires.



22 août

L'application Apetahi est disponible en téléchargement sur Google Play. Apetahi permet aux utilisateurs tahitiens de partager les horaires des bus en direct, et à terme devrait évoluer en mini réseau social des usagers des transports en commun polynésiens. Ce service est 100% gratuit.



26 août

Latam Airlines Group, la compagnie aérienne d'Amérique latine et membre de l’alliance Oneworld, a annoncé qu’Air Tahiti Nui reprenait la représentation commerciale en Polynésie française, à partir de la fin de l’année 2016.



26 août

Raihau Mahutatua est major de promotion des cadets de la République. Elle s'est fait remarquer pour son dynamisme et sa motivation. Le 1er septembre, elle a été affectée à la Direction de la Police aux frontières.



28 août

Après quelques jours de soins à Mahina, le bébé otarie retrouvé la semaine précédente à Raivavae est mort. Il s’agissait d’une otarie mâle âgée d’un an. L'animal avait un poids faible de 8,8 kg alors qu’il aurait dû peser au moins 14 à 15 kg pour son âge, sexe et espèce.



30 août

Les étudiants de quatre filières du Pôle formation de la CCISM ont reçu leurs diplômes de fin d'étude : l'Ecole de Commerce de Tahiti, la licence professionnelle, Attaché commercial en apprentissage et CAP cuisine en apprentissage. Une Graduation day à l'américaine hébergée par la présidence.



30 août

Alan Mai, homme frustre et désœuvré, a été condamné à 7 ans de prison ferme par le tribunal correctionnel pour avoir frappé et agressé sexuellement, en octobre 2015 dans les toilettes publiques de la plage Matira, une adolescente de 17 ans en vacances avec sa famille à Bora Bora.



30 août

La ministre des Outre-mer George Pau-Langevin a démissionné à la surprise générale, laissant son poste à Ericka Bareigts, qui devient la première Réunionnaise à occuper ce poste.