Retraite : Les syndicats remettront leur copie lundi soir

Il semblerait que syndicats patronaux et salariés n'arrivez pas à vous mettre d'accord ?

Ce n'est pas une question de se mettre d'accord. Il y a des divergences sur les mesures paramétriques essentiellement. Sur les autres mesures ont est tout à fait en phase sur le fait qu'on considère maintenant qu'il faut vraiment que la notion de la protection sociale généralisée embarque d'une façon très sérieuse la notion de solidarité. Le monde du travail ne peut pas continuer à tout financer et dans tous les sens. Sur ces aspects là nous sommes tout à fait en convergence, après il y a des points de vue différents sur les éléments paramétriques. On ne peut pas baser une réforme que sur de la cotisation ou que sur des paramètres. C'est un mix des deux. Oui il y a des divergences au niveau des organisations syndicales.



Qu'entendez-vous par les éléments paramétriques ?

Les éléments paramétriques se sont la notion de départ à la retraite, le nombre d'annuités… Ce sont ces éléments-là qu'on appelle les éléments paramétriques. Il y a encore des discussions qui sont en cours. Peut-être qu'il n'y aura pas de consensus à l'unanimité qui sera fait, il y aura peut-être un consensus maximum. De toute façon, ce sera la réponse qui sera apportée, nous devons encore travailler un peu ce week-end et puis il y a une réunion qui est prévue lundi soir pour définitivement terminer le document de synthèse et le présenter au gouvernement, qui, on l'espère, sera patient jusque-là.



Vous aviez jusqu'à vendredi pour transmettre vos propositions finalisées au gouvernement, vous pensez qu'il est prêt à attendra ?

Ecoutez, je ne pense pas que quand on parle de la protection sociale généralisée on peut avoir une notion de délais limites. Cela fait quelques mois que nous attendions les réponses du gouvernement et cela fait quelques semaines de travail que nous y avions consacré il y a plus de deux ans. Donc la moindre des choses, à mon avis, c'est de nous permettre de travailler cela sérieusement. S'il faut une semaine pleine, puisque la présentation a été faite lundi dernier pour que nous ayons le temps de voir ce qu'ils nous ont proposé et de l'analyser. Une semaine ça me parait un minimum et je suis tout à fait confiant sur le fait que le gouvernement aille dans ce sens-là.



Sur les départs à la retraite, on en est où ?

O en est sur des positions qui sont de considérer qu'ils veulent maintenir le départ à 60 ans. Ce n'est pas un scoop. C'est une position qu'ils ont toujours affichée. Nous sommes ouverts.