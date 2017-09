Réseau mobile: le régulateur révèle la carte précise de la couverture des opérateurs

"Nous-mêmes, comme les collectivités locales, demandions depuis longtemps une meilleure information sur la couverture. C'est donc une très bonne chose que l'Arcep (l'Autorité de régulation des télécoms, NDLR) ait évolué sur ce point", se félicite Antoine Autier, responsable adjoint des études pour l'association de consommateurs UFC-Que Choisir.Les nouvelles cartes de couverture mobile de la France (disponibles sur le site monreseaumobile.fr ) par les quatre opérateurs se veulent plus précises sur la réception des appels et SMS afin de mieux informer les consommateurs concernant la qualité du réseau chez eux, a indiqué l'Arcep."Les Français avaient l'impression qu'on leur donnait une information théorique. Notre volonté est de coller à leur réalité et de leur permettre de faire un choix éclairé", abonde le président de l'Arcep, Sébastien Soriano.Ces cartes ne se limitent plus à faire la distinction entre les zones couvertes et celles qui ne le sont pas mais mettent désormais en avant la qualité de la couverture du réseau mobile sur l'ensemble du territoire ("très bonne couverture", "bonne couverture", "couverture limitée"). Avec cette opération, l'objectif affiché par le régulateur est d'inciter les opérateurs à investir afin d'améliorer la qualité du réseau mobile sur tout le territoire."Ces cartes permettent de matérialiser les attentes", reconnaît de son côté le directeur général de la Fédération française des télécoms (FFT) Michel Combot. "Nous avons conscience que les consommateurs veulent le meilleur niveau de qualité de service au plus vite."Si les opérateurs ont participé à la mise en place des nouvelles cartes de couverture, ils les voient cependant également comme un outil de négociation à venir avec le gouvernement afin de favoriser leurs investissements. "Elles vont nous permettre de remettre à plat la question de l'investissement car il s'agit d'un challenge collectif, pas seulement pour les opérateurs", insiste M. Combot.Le directeur général de la FFT, qui regroupe les opérateurs de réseaux à l'exception de Free, souhaite que le gouvernement "favorise les investissements en les rendant prioritaires plutôt que les redevances pour fréquences".Une position en partie défendue par le président de l'Arcep, qui appelait pour sa part à une "stagnation" des redevances versées par les opérateurs en échange de nouvelles obligations en matière de couverture mobile.Reste que l'information donnée reste encore incomplète car cette nouvelle cartographie ne prend pas encore en compte l'internet mobile. "Il n'y a pour le moment pas de différenciation concernant l'internet mobile alors que c'est une attente très importante des consommateurs, nous attendons donc avec impatience les prochaines cartes", a regretté Antoine Autier.L'Autorité assure de son côté qu'elle publiera "courant 2018" les données concernant l'internet mobile et la qualité des services en Outremer.