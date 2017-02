Rerenui Togateheraro, baleinier depuis 34 ans

mon métier est de conduire une baleinière pour passer la barrière de corail dans les atolls qui n'ont pas de passe

"J'ai appris mon métier avec mon cousin, il est plus là aujourd'hui mais c'est lui qui m'a tout appris, on regarde faire on apprend, on écoute les conseils et on apprend

Nous devons attendre la bonne vague pour passer par-dessus le platier, parfois on doit descendre, pousser le bateau et sauter dedans. C'est un métier dangereux, il nous arrive de nous blesser. Il faut l'expérience et le mental, surtout les jours où il y a de la houle. Il n'y a pas longtemps j'ai fait la mission à Clipperton, nous étions en zodiaque, il y avait beaucoup de houle et nous avons chaviré. Heureusement il n'y a pas eu de blessés

ça c'est rien, je me suis blessé il y a quelques mois, mais c'est bon c'est passé.

Ça fait 34 ans que je fais ce métier-là. C'est un métier que seul les polynésiens savent faire. Grâce à lui j'ai pu parcourir la Polynésie. C'est l'expérience le plus important. "

c'était la belle époque, il y avait encore le CEP. Aujourd'hui nous avons deux jeunes marins volontaires qui apprennent le métier avec nous. C'est bien que les jeunes veuillent apprendre le métier."

"je veux leur apprendre comment pousser une baleinière, comment la piloter, qu'ils soient conscient que c'est dangereux, que nous ne sommes pas à l'abri des blessures. C'est un métier qu'on apprend en faisant, en lisant les vagues, et en aimant la mer."