Réponse de Tau Hoturau au Tapura Huiraatira

Le Tapura Huiraatira semble rencontrer des problèmes de compréhension, il convient donc d’expliquer ce qui nous paraît pourtant évident.



Oui, je suis CONTRE le Tapura Huiraatira et sa politique gouvernementale opaque et clientéliste.



Je suis POUR l’alternance et le respect de la diversité d’opinions quand le Tapura Huiraatira voudrait une pensée unique qui lui serait aveuglément favorable, reniant par là même les convictions qui ont mené à la création de Tau Hoturau, omettant au passage – comme cela est confortable – de s’alarmer du taux d’abstention qui vient contredire la « faculté de rassemblement » du parti aux commandes et de son Président.



Avant de se préoccuper de ma personne, le Tapura Huiraatira devrait s’occuper de créer des emplois pour nos familles en difficulté, il devrait se préoccuper de la misère sociale grandissante et des dossiers prioritaires qui attendent toujours d’être solutionnés.



Je suis POUR des Accords de Papeete ou de Tahiti Nui qui détailleront bien plus que l’Accord de l’Élysée les modalités et les opérations qui seront effectivement menées, avec des échéanciers et des montants chiffrés à l’appui. A ce sujet, je suis POUR les recommandations qui ont été faites par les membres du CESC. Car contrairement à ce que le Tapura Huiraatira laisse entendre, les membres ont voté à l’unanimité POUR les recommandations en question, pas POUR l’Accord de l’Élysée.



Je confirme également que j’ai voté POUR Emmanuel MACRON aux deux tours de l’élection présidentielle, contrairement au Tapura Huiraatira qui a rejoint le mouvement seulement une fois que son candidat a été éliminé. De là à penser que ce ralliement était opportuniste vue l’avance confortable que le candidat MACRON avait au niveau national, il n’y a pas loin mais je laisse aux électeurs le soin de mener leur propre réflexion.



Je réaffirme que Tau Hoturau et son Président sont POUR la moralisation de la vie politique, et que cette raison seule suffit à justifier notre refus de soutenir un parti dont plusieurs responsables ont eu maille à partir avec la Justice.



Enfin, le Tapura Huiraatira n’a pas compris que ma position qui n’était pas partagée par l’ensemble de mes soutiens n’était pas celle de NE PAS SOUTENIR LES CANDIDATS DU TAPURA HUIRAATIRA – cette position a été validée à l’unanimité ! -, il s’agissait de décider s’il était préférable de nous abstenir ou d’appeler à voter blanc ou d’appeler à voter POUR les adversaires du TAPURA HUIRAATIRA dans les 3 circonscriptions.



Pour terminer, puisque le Tapura Huiraatira trouve que je suis incohérent, aurait-il trouvé cohérent de ma part d’inciter les membres de mon parti à soutenir sa candidate ministre qui n’a de cesse de nuire au mouvement sportif que je représente en ma qualité de Président du COPF ? Aurait-il trouvé cohérent de ma part de soutenir le parti qui l’a choisie comme candidate pour représenter l’ensemble des Polynésiens à Paris ? Soyons sérieux ! Je suis définitivement CONTRE.



Je note que le Tapura Huiraatira se croit tellement TOUT-puissant qu’il pense que lorsque l’on se positionne contre lui on est contre tout.



Nous sommes pour TOUS et pour TOUT, sauf le Tapura Huiraatira. Sans aucune ambiguïté.



Merci encore à tous les électeurs qui soutiennent Tau Hoturau, nous continuerons à avancer POUR nos convictions et nous serons présents aux élections territoriales POUR la Polynésie et POUR les Polynésiens.





Tauhiti Nena